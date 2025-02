Kohila meistritiitel ei sõltu enam nendest

Kohila Püsivus võitis 9. vooru mängus kodus 7:2 (3:2) Keila JK-d. Kolm värvat lõid Maribel Laidmets ja Marie Kala.

Tallinna Aurora Futsal oli samal ajal võõrsil parem FC Jõgeva Wolves/MZ Auto naiskonnast 8:2 (4:2). Võitjate kasuks lõi Natali Baburina neli ja Liis Pello kolm väravat.

Turniiri 16 punktiga lõpetanud Kohila Püsivuse edu Tallinna FC Ajaxi ees on neli punkti. Juhul kui naiskonnad koguvad võrdselt punkte, saab tiitli tänu paremusele omavahelistes mängudes FC Ajax.

Tabelis 8 punktiga kolmandal kohal oleval Jõgeva naiskonnal on pidamata kaks mängu. 6 punktiga on neljas Aurora Futsal, kel on pidamata kolm kohtumist. Koha võrra võib tõusta ka praegu viimasel, viiendal kohal olev Keila JK, kel on kirjas 4 punkti ja varuks üks mäng.

Sel nädalal on kavas kaks mängu. Laupäeval kohtuvad Keila JK - Tallinna Aurora Futsal ning FC Jõgeva Wolves/MZ Auto - Tallinna FC Ajax.