Naiste saalijalgpalli meistriks krooniti Tallinna FC Ajax

Ajax hoidis tabeli esikohta pärast poolt hooaega ning suutis kahemängulist edu lähima jälitaja Kohila Püsivuse ees säilitada lõpuni. Kaheksa mänguga kirjutas naiskond enda nimele kuus võidutulemust, paremust tuli tunnistada vaid kohtumistes Püsivusega ning FC Jõgeva Wolves/MZ Auto-ga, vahendab jalgpalliliit.

Ajaxi löödud väravate vahe oli pea kaks korda suurem kui teistel naiskondadel – kokku sahistati võrku 71 korral ning enda seljatagant tuli naiskonnal nahkkera noppida 29 korral. Ajaxi ridadest tuli ka liiga parim väravakütt Anželika Jotkina, kellel õnnestus saada kirja 22 resultatiivset tabamust.

Teise koha kindlustanud Kohila Püsivus teenis viis võitu ja ühe viigitulemuse. Vastastele löödi ühtekokku 40 väravat, enda võrgust korjati pall 31 korral.

Kui kaks tabeli esimest naiskonda on kindlad, siis kohad kolmas kuni viies on enne hooaja viimast mängu veel lahtised, kuna kolm naiskonda paikneb vaid kahe punkti sees. Kolmandal positsioonil paiknev FC Jõgeva Wolves/MZ Auto on teeninud kaheksa punkti, Keila JK Naiskond seitse ning tabeli viies naiskond Tallinna Aurora Futsal kuus punkti.

Lõplik tabeliseis selgub reedel, 28. veebruaril, kui omavahel kohtuvad Jõgeva ja Aurora. Kui kohtumisest väljub võidukalt Jõgeva, jääb tabeliseis praegusega samaks, kuid Aurora võidu korral napsab naiskond pronksmedalikoha ning langetab teised klubid koha võrra madalamale.

Hooaja viimases kohtumises Aurora ja Jõgeva vahel pannakse pall mängu reedel, 28. veebruaril kell 20.45 Õismäe spordimängude hallis.