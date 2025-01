Naiste meistriliiga tipus on Tallinna FC Ajax ja Kohila Püsivus

Kohila Püsivus alistas reede õhtul võõrsil Tallinna Aurora Futsali 7:2 (5:0). Võitjatest olid kahe väravaga edukaimad Karola Org ja Maribel Laidmets.

Tallinna FC Ajax oli laupäeval kodusaalis 9:4 (2:1) parem Keila JK naiskonnast. Võitjate kasuks lõi kolm väravat Sofja Potaševa. Kaks väravat lõid Ajaxi eest Liisa Kalnina ja Arina Tarassova ning Keila eest Berit Israel ja Iiris Nurmoja.

FC Ajax on kogunud liidrina 12 punkti, teisel kohal olev Püsivus jääb neist kahe punkti kaugusele. Mõlemad naiskonnad on kaheksast kavas olevast mängust pidanud viis.

Kolmandal kohal oleval FC Jõgeva Wolves/MZ Auto naiskonnal on 4 punkti ning Aurora Futsal ja Keila JK on kogunud 3 punkti. Mänge on nad pidanud vastavalt 3, 4 ja 5.

1. veebruaril kavas olevas 7. voorus on vastamisi tabeli tipus olevad Püsivus ja Ajax, teises paaris kohtuvad Keila ja Jõgeva.

Meistrivõistlused lõpevad 28. veebruaril.