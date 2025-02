Jõgeva võit tegi tabeliseisu põnevamaks

Kohila spordihoones 43 pealtvaataja ees peetud kohtumises viis Anita Rähn kümnenda minuti lõpus FC Jõgeva Wolves/MZ Auto naiskonna 1:0 juhtima, kuid viis minutit hiljem Kohila Püsivus Maribel Laidmetsa tabamusest viigistas.

Teise poolaja ainsa värava lõi 22. minuti keskel efektselt Kätriin-Elise Pahva, kes pöördelt saatis võrku väravavaht Christina Siimu pika sööduga temani jõudnud palli.

FC Jõgeva Wolves/MZ Auto. Autor/allikas: Gerli Israel

Esimeses ringis olid naiskonnad Jõgeval peetud kohtumises viigistanud 2:2.

Jõgeva naiskonna võit hoiab neid jätkuvalt meistriliiga heitluses. 13 punkti omaval Kohila naiskonnal on pidamata üks, 12 punktiga teisel kohal oleval Tallinna FC Ajaxil kaks ja 8 punktiga kolmandal kohal oleval Jõgeva Wolves/MZ Auto naiskonnal kolm mängu.

Esikolmiku naiskondadel on omavahelistest kohtumistest pidamata vaid üks, kus 22. veebruaril on Jõgeval vastamisi Wolves ja Ajax.

Samas ei saa Jõgeva pidada end veel medaliomanikuks, sest nende selja taga on nelja punkti kaugusel Keila JK, kel pidamata kaks mängu, ja viie punkti kaugusel Tallinna Aurora Futsal, kel on ees veel koguni neli kohtumist, kusjuures Auroral on pidamata Wolvesiga mõlemad mängud.

Sel nädalal on kavas kaks kohtumist, kus Wolves võõrustab Aurorat ja Kohila Keilat. Mõlemad 9. vooru mängud peetakse pühapäeval, 16. veebruaril.