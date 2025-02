FC Ajax on meistritiitlist viigipunkti kaugusel

Laupäeval alistas FC Ajax võõrsil FC Jõgeva Wolves/MZ Auto 3:0 (2:0). Kaks väravat lõi Uljana Filippova.

Teises laupäevases kohtumises oli Keila JK kodus 10:6 (6:2) parem Tallinna Aurora Futsalist. Selles mängus lõi Berit Israel võitjate kasuks viis ja Iiris Nurmoja kolm väravat. Kaotajatest oli kahe väravaga edukaim Diana Migalenja.

Meistrivõistluste lõpuni jääb kaks edasilükatud kohtumist, kus Aurora Futsal kohtub 25. veebruaril võõrsil FC Ajaxiga ja kolm päeva hiljem kodus FC Jõgeva Wolves/MZ Autoga.

Praegu 16 punktiga esikohal olevast Kohila Püsivusest punkti kaugusel olevale FC Ajaxile piisab esikohale tõusmiseks viimases kohtumises viigist, sest omavaheliste mängudega on nad Kohilaga plussis (võideti 15:3, kaotati 2:5). Esimeses ringis alistas FC Ajax Aurora Futsali 7:3.

Oluline on ka hooaja viimane mäng, sest see otsustab pronksmedalite omaniku. Praegu on kolmandal kohal asuval Jõgeval 8 ja viiendal kohal oleval Aurora Futsalil 6 punkti. Nende vahel on 7 punktiga Keila JK.