Pühapäeva õhtul langetatakse otsus Otepää MK-etapi toimumise osas

Kahevõistluse Otepää MK-etapini on jäänud üks nädal ja selle toimumise osas langetatakse lõplik otsus pühapäeva õhtul. Ehkki soe ilm ja vihmasadu on Tehvandil kõvasti lund sulatanud, on ilmaprognoos pigem julgustav.

"Rajapõhjad on hetkel olemas. Homne päev on ilmselt veel natuke sajune, aga loodame, et laupäevast ilm keerab ennast natuke külmema poole ehk kraadid lähevad alla nulli," lausus MK-etapi korralduskomitee juht Ago Markvardt ERR-ile.

"Seoses sellega, et pikem prognoos täna näitab, et võiks tulla selliseid külmakraade, kus saaks kahurid tööle panna ja toota lund, siis saime pühapäeval õhtul kella 18-ni ajapikendust lumekontrolli osas."

"Ja kui see pühapäeva õhtune prognoos kestab ehk on selliseid külmakraade näha, et suudame kaks-kolm päeva toota lund, siis võiksime olla valmis neljapäeva lõunaks alustamaks hüppevoorudega ja neljapäeva õhtuks ka suusaraja valmis saada," selgitas Markvardt.

Otepää MK-etapp on kavas 7.-9. veebruaril. Nii mehed kui ka naised peaks tegema kolm võistlust. Tegemist on ka viimas MK-tasemel jõuprooviga enne Trondheimi maailmameistrivõistlusi.