Naiste jalgpallikoondise kandidaadid kogunevad aasta esimeseks treeninguks

Naiste koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas treeningkogunemiseks koosseisu 34 mängijat, kes tulevad kokku kaheksast Eesti jalgpalliklubist. Kandidaadid kogunevad EJL-i jalgpallihallis toimuvaks ühepäevaseks treeninguks laupäeval, 25. jaanuaril.

"Natuke tavapäratult koguneme seekord kaks korda trennideks väljaspool rahvusvahelist koondiseakent. Eelkõige on selle eesmärk valmistuda valikmängudeks, mis toimuvad meie jaoks esmakordselt enne liigahooaja algust," selgitas naiste koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

"Treeningkogunemised on hea võimalus kaasata naiste koondise tegemistesse potentsiaalikaid U-23, U-19 ja U-17 koondiste vanuseklassi mängijaid. Kogunemisele saidki seekord kutse ainult Eestis treenivad mängijad, et pakkuda neile võimalust veebruarikuisteks mängudeks paremini valmistuda," ütles Ševoldajeva ning lisas selgituseks, et mitmed mängijad puuduvad seekordselt treeningult ka vigastuste või välisklubides testimisel viibimise tõttu.

Algavaks Rahvuste liiga hooajaks valmistumisel juhendavad naiste koondist Ševoldajeva kõrval abitreenerid Valeri Makarov ja Andris Altsaar. Väravavahtide treenerina tegutseb Kristjan Tamme, kehalise ettevalmistuse treener on Maria Sootak ning koondise füsioterapeudid on Kai-Riin Tomera ja Laura Ernits.

Koondise kandidaatide teine ühine treening toimub 1. veebruaril. Treeningkogunemised on osa ettevalmistusest UEFA Rahvuste liiga hooajaks. Eestit ootab võistlussarja esimene kohtumine 25. veebruaril, kui võõrsil minnakse vastamisi Iisraeliga.

Eesti esimene Rahvuste liiga kodumäng toimub 4. aprillil, kui võõrustatakse Bulgaariat. Kohtumine toimub algusega kell 19.00 Sportland Arenal. Teises kodumängus läheb Eesti vastamisi Iisraeliga, keda võõrustatakse Kadrioru staadionil 30. mail kell 18.00.

Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis on saadaval pääsmed mõlemale kodumängule. Mõlemast kohtumisest vahendab otsepilti Soccernet TV.

Naiste koondise kandidaadid 25. jaanuari treeningul:

Klubiline kuuluvus on märgitud eelmise hooaja seisuga

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK

Roberta Jürna (23.11.2005) – JK Tallinna Kalev

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev

Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka

Heidi Melis (27.01.2002) – JK Tabasalu

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu

Birjo Rasmussen (26.12.1994) – JK Tallinna Kalev

Anett Joandi (04.11.2004) – Tallinna FC Flora

Johanna Marie Link (07.09.2002) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tabasalu

Valeria Liik (19.05.2003) – Tartu JK Tammeka

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Tartu JK Tammeka

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – Tallinna FC Flora

Loore Lehtmets (17.04.2003) – JK Tallinna Kalev

Jane Mirjam (28.07.2006) – JK Tallinna Kalev

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Lasnamäe FC Ajax

Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK

Marian Jaarman (01.11.1999) – JK Tallinna Kalev

Ründajad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting

Nicole Kelli (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva