Eliitjalgpalli seminarile Tallinna tuleb kaks OM-kulda võitnud treener

Seminar on mõeldud klubidele, treeneritele, mängijatele ja kõigile naiste jalgpalli arengust huvitatud inimestele, olenemata nende praegusest töö- või treeningkeskkonna tasemest. Päeva eesmärk on avada tipptasemel naiste jalgpalli telgitaguseid ning anda osalejatele praktilisi teadmisi ja inspiratsiooni sellest, milline on treeneri roll eri keskkondades ja arenguetappides.

"Meil on suur rõõm tuua Eestisse oma ala tõeline tipptegija Pia Sundhage ning pakkuda osalejatele võimalust kuulata Aleksandra Ševoldajeva kogemust ja vaateid. Mõlema treeneri teekond on olnud erinev, kuid neid ühendab väga kõrge professionaalsus ja pühendumus naiste jalgpalli arendamisele," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu naiste jalgpalli koordinaator Maria Sootak. Ta lisas: "Soovime seminariga inspireerida treenereid ja mängijaid ning anda neile parema arusaama sellest, mida tipptasemele jõudmine ja seal püsimine tegelikult tähendab – millised on ootused, proovikivid ja võimalused igal arenguetapil."

Seminari avab Pia Sundhage kes on juhendanud mitmeid maailma tippkoondiseid. Ta viis USA naiste koondise MM-finaali ja kahe olümpiakullani aastatel 2008 ja 2012. Samal aastal valiti ta ka FIFA aasta parimaks naiste jalgpallitreeneriks. 2016. aasta Rio olümpiamängudel viis ta Rootsi koondise hõbemedalini, jõudes finaali pärast USA alistamist. Viimati juhtis Sundhage Šveitsi koondise UEFA 2025. aasta EM-il veerandfinaali ning tänavu veebruaris alustas ta tööd Haiti naiste koondise peatreenerina.

Sundhage ettekanne "Tiimitöö – kuidas tuua välja parim?" keskendub koostööle, treeneri rollile ning sellele, kuidas luua keskkond, kus mängijad ja kogu tiim saavad oma potentsiaali realiseerida. Rahvusvahelise kogemuse kaudu jagab ta lugusid ja õppetunde eri tasanditelt – tipptasemel koondistest kuni arenevate jalgpallikeskkondadeni.

Eesti vaadet naiste eliitjalgpalli arengule avab Aleksandra Ševoldajeva. Treenerikarjääri alustas Ševoldajeva 2008. aastal Tartu JK Tammeka tüdrukute grupiga ning kolm aastat hiljem sai temast Tammeka esindusnaiskonna peatreener. 2015. aastal asus ta Tallinna FC Flora naiskonna etteotsa ning tema juhendamisel võitis Flora naiskond seitse järjestikust Eesti meistritiitlit. 2024. aasta lõpus asus Ševoldajeva tööle Eesti naiste koondise peatreenerina.

Ševoldajeva ettekanne "Treeneri teekond klubist koondiseni – areng, muutused ja vastutus" vaatleb tema enda arengut treenerina ning seda, kuidas erinevad keskkonnad – klubi ja koondis – mõjutavad treeneri rolli, mõtteviisi ja otsuseid. Fookuses on ka treenerifilosoofia kujunemine ning see, kuidas oma teadmisi ja tööviise karjääri jooksul pidevalt edasi arendada.

Päeva lõpetab ühisarutelu, kus Sundhage ja Ševoldajeva vestlevad naiste jalgpalli arengusuundade, treeneritöö muutumise ning tipptasemele jõudmise eelduste üle. Vestluses otsitakse kokkupuutepunkte kahe erineva kogemuse vahel ning räägitakse ka sellest, kuidas piiratud ressurssidega luua tugevaid süsteeme ja toetada mängijate ning treenerite arengut.