Võidukas Evart: praegu on meil kõvasti eneseusku

Pärnu Sadama uus peatreener Kristjan Evart ütles, et meeskonna kolmemängulise võiduseeria taga on eneseusk, mis on klubi rasketest olukordadest välja aidanud.

Pärnu Sadam loobus eelmise aasta lõpus ukrainlasest peatreeneri Vitali Stepanovski teenetest ning palkas tema asenduseks Keila Coolbeti abitreeneri Kristjan Evarti. Uue treeneri juhtimisel pole Pärnu veel kaotanud, reedel teeniti Keila Coolbeti vastu oma kolmas järjestikune võit.

"Tegelikult oleme kaugel sellest, milline see mäng tegelikult välja nägema peaks," ütles 34-aastane Evart ERR-ile. "Praegu on kuidagi meestel eneseusku kõvasti, oleme mitmes mängus olnud raskes olukorras ja näen meeste kehakeelest, et nad usuvad, et olukord võib meie kasuks tulla."

"See on positiivne märk. Eneseusk, et võime paremini lõpetada selle hooaja kui alustanud oleme, on suur," lisas treener.

Kas teadmised oma endise klubi mängijate ja mängustiili kohta tulid kasuks, kui Pärnu kahepunktilise võidu teenis? "Teadsin nende liikumisi ja mängija tüüpe. Valisime kaitses formatsiooni, millega põrusime. Oli ju teada, kes on viskajad ja mismoodi nad viskeid võtavad, aga kahjuks meie kaitse ei kannata mingit kriitikat," vastas Evart. "Selle mängu vaatame üle ja edaspidi peab paremini minema."

Pärnu teenis novembri algusest kuni jõuludeni Eesti-Läti liigas 11 mängus vaid kaks võitu, aga on oma seisu märkimisväärselt parandanud - seitsme võidu ja kümne kaotusega ei ole play-off'i koht kuigi kaugel. Lausa neljal meeskonnal on sama seis, TalTech/Alexela on kaheksa võidu ja kümne kaotusega hetkel viimasel play-off'i kohal.

"Igal juhul on usk olemas. Igapäevaselt tuleme trenni kokku, et omale see võimalus anda," rääkis Evart heitlusest play-off'i nimel. "Kas sinna lõpuks saame, võib olla mõne mängu küsimus. Peas peab olema mõte, et meil on see võimalus. Praegu hakkame seda vaikselt välja võitlema."

Eesti-Läti liiga jätkub laupäeval, kui Keila KK võõrustab BC Kalev/Cramot ning Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab ülikoolide heitluses TalTech/Alexelat.