Rahvusvaheline uisuliit lubab venelased taliolümpiale

"Teades, et taliolümpiamängud on iga uisusportlase karjääri tipphetkeks, on ISU uurinud, kuidas rahvusvahelise olümpiakomitee soovitustele tuginedes luua Venemaa ja Valgevene uisuliitude sportlastele tee 2026. aasta Milano taliolümpiamängudele," seisis ISU pressiteates.

Venemaa ja Valgevene sportlastel on alates 2022. aasta märtsist keelatud ISU egiidi all toimuvatel võistlustel osalemine ning see jääb kehtima käesoleva hooaja lõpuni.

Alates järgmisest hooajast saavad aga mõlema riigi alaliidud nii iluuisutamises, kiiruisutamises kui lühirajauisutamises esitada igal alal ühe sportlase (iluuisutamises ka ühe paari nii paarissõidus kui jäätantsus), kes saavad valitud võistlustel alustada Milano OM-ile kvalifitseerumisprotsessi. Venemaa ja Valgevene teatekoondised ega võistkonnad OM-ile ei pääse.

Laias laastus kehtivad samad reeglid, nagu Pariisi suveolümpiale pääsenud neutraalsete sportlaste puhul, ehk ükski OM-ile pürgija ei tohi olla formaalselt seotud Venemaa või Valgene relvajõudude või julgeolekuorganitega, ISU teatel uuritakse kõigi kõnealuste sportlaste ja nende abiliste taustu, et näha, ega keegi neist pole avalikult toetanud sõjategevust Ukrainas jne.

"See oli ikka pommuudis! Mingid märgid teiste alade pealt olid küll õhus, aga meil polnud mingit infot, et täna selline uudis tuleb. Selliseid asju muidugi alaliitudega ei arutatagi ja keegi meie arvamust ei küsinud. On keeruline isegi ette kujutada, mis tasemel neid otsuseid langetatakse, see käib üle väikeste inimeste peade," rääkis Eesti uisuliidu peasekretär Jana Kuura Delfile.

Venemaa ja Valgevene iluuisutajatele toimub olümpiakvalifikatsioonivõistlus järgmise aasta septembris Pekingis, lühiraja- ja kiiruisutajad püüavad OM-pileteid järgmise aasta oktoobrist detsembrini neljal MK-etapil.