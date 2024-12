VIDEO | Vaata Kristin Lätti aastatetagust võidukat suusatehnikat

Näiteks on ERR-i arhiivis kaadrid sellest, kuidas ta toona mõistagi Kristin Tattari nime all võidutses 2008. aastal Haanjas U-16 vanuseklassi noorte suusasarja võistlusel.

"Ma arvan, et täna oli lihtsalt minu päev," sõnas ta toona telesaatele "Suusaajakiri". "Ma ei ütleks, et ma oleks teistest nii üle. Eks siin õnn ka natuke mängib. Ilm oli ka päris hea ja klassikat meeldib mulle sõita. Aga muidu läheb hästi mõlemas."

Kettagolfi juurde jõudis Lätt kümne aasta eest. Selle erinevus murdmaasuusatamisest köidab teda väga.

"Seal on kehalise võimekuse aspekt, et kas ma suudan neid viskeid teha, aga just see, et ma saan alati läheneda hästi loovalt, on huvitav. Samuti ka see, et kettagolfis mentaalne võimekus mängib hästi suurt rolli," lausus Lätt.

"Selline fookuse hoidmine ja üheks viskeks kokku võtmine. See oli hästi uudne," meenutas ta esimesi kogemusi hiljem edu toonud alaga. "Murdmaasuusas panin stardist täiega minema ja enne ei hinganud ka, kui finiš tuli. See oli hoopis teistmoodi. See paelub mind väga siiamaani."

Maailma kettagolfi profiturnee tunnustas Kristin Lätti tänavu kogukonnameistri auhinnaga ala populariseerimise eest Euroopas ja noortele eeskujuks olemise eest.

"Tahaks anda neid teadmisi edasi ja tõesti loodan, et on veel neid, keda see köidab ja kel samamoodi silmad põlema lähevad selle ala peale nagu minul," lausus ta.

NB! Vaata videost, milline oli noore Kristin Tattari suusatehnika ja kuidas ta demonstreerib oma tehnikat praegusel spordialal!