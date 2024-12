Henn raskest loosist: tahame mängida ja areneda

Alustame kõigepealt esimesest potentsiaalsest vastasest - kas Saksamaa või Itaalia veerandfinaalipaari kaotaja. Kes sinu hinnangul võiks see pigem olla?

Ma arvan, et seda on peaaegu võimatu prognoosida. Tõenäoliselt on Saksamaa hetkel loomulikult natukene tugevam, aga ka Itaalia on neile võrdne vastane, nii et seal võib minna mõlematpidi. Ja kuna selle paari võitjat võiks enda vaatest oodata päris soodne grupp, siis nad kindlasti mõlemad tahavad seda paari ka võita, et saada natukene parem grupp, neljane grupp ja see loos ise selle grupi jaoks oli ka pigem soodne, nii et nemad kindlasti lähevad seda paari võitma.

Kas sinul isiklikult on vahet, kumb meile vastaseks tuleb?

Suures pildis ei ole. Loomulikult on mõlemad individuaalselt maailmaklassi võistkonnad, sakslased mängivad natuke intensiivsemat jalgpalli ja pole meil võib-olla kõige paremad mälestused nendega, aga klassi mõttes ei ole seal suurt vahet.

Meil on vastaseks kindlasti tulemas ka Norra, kes on vähemalt fännidele tõeline maiuspala, mida oodata - mis sa arvad Norrast?

Norra on kindlasti tugev, seda näitab seegi, et nad võitsid Rahvuste liigas oma grupi ära, tõusid B-tasemelt A-tasemele ja võitsid oma grupi ära Austria ees, kes EM-il esines väga hästi. Nad kindlasti on ühtepidi väga meeskondlikud, teistpidi on seal sees väga teravaid mängijaid nagu [Erling] Haaland ja [Martin] Ödegaard, kes igapäevaselt mängivad Inglismaa Premier League'is kandvas rollis, kindlasti klassi mõttes väga tugev vastane.

Iisrael ja Moldova - nende kahe asemele oleks kolmandast ja viimasest loosipotist saanud ehk ka parema vastase, või kuidas sulle tundub?

Jah, tuleb nõustuda, et Iisraeliga on samamoodi... Kui Norra tõusis A-tasandile, siis Iisrael mängis seal ja lõpetasid selle tugevalt, võitsid Belgiat ja mängisid prantslastega viiki, see on kindlasti märk nende tasemest. Sisuliselt võib öelda, et meil tulid seal kolm võistkonda, kes hakkavad mängima, on just mänginud A-tasemel, selles mõttes väga raske grupp. Moldova samamoodi, sellest viimasest potist on nad klassi võrra teistest tugevamad, tõusid C-liigasse suhteliselt veenvalt. Saime endale päris ühtlase ja tugeva grupi.

Oleksime võinud olla ka neljases grupis. Kas sul on hea meel, et oleme viieses grupis ja saame rohkem kõvasid vastasseise või oleksid eelistanud neljast gruppi?

Ei, pigem viiene, muidu peaksime ootama sügiseni, kui hakkame võistlusmängudega pihta, peaksime otsima vastaseid ja nüüd on olukord natuke soodsam. Tahame ju ikkagi mängida, tahame areneda, selles mõttes on see viiene meie jaoks parem lahendus.

Millal kalender selgub ja kui palju Eestil selles sõna- ja kaasarääkimisõigust on?

Kalender pannakse paika kõrgemate jõudude poolt ja seda tehakse päris kiiresti - homse päeva jooksul peaks see olema avalik, nii et siin ei ole meil just palju oodata, tuleb vastu võtta, mis tuleb.