Eesti koondis kohtub MM-valiksarjas Haalandi ja Saksamaa või Itaaliaga

Neljandasse tugevusgruppi kuulunud Eesti loositi keerulisse I-valikgruppi, kus meie vastasteks on Saksamaa ja Itaalia Rahvuste liiga vahelise veerandfinaali kaotaja, Norra, Iisrael ja Moldova.

Kas Eesti üheks vastaseks järgmise aasta märtsist novembrini toimuval valikturniiril on Saksamaa või Itaalia, selgub 20. ja 23. märtsil toimuvate mängude põhjal.

Nii Saksamaa kui Itaalia on neljakordsed maailmameistrid, Norral on Erling Haalandi, Martin Ödegaardi ja Alexander Sörlothi näol võimsa ründepotentsiaaliga koondis. Iisrael on maailma edetabelis Eestist ligi 50 koha võrra kõrgemal, 76. positsioonil ning Moldova oli viimasest tugevusgrupist kõige kõrgema edetabelikohaga võistkond.

A-valikgrupp: Saksamaa - Itaalia mängu võitja, Slovakkia, Põhja-Iirimaa, Luksemburg

B-valikgrupp: Šveits, Rootsi, Sloveenia, Kosovo

C-valikgrupp: Portugali - Taani mängu kaotaja, Kreeka, Šotimaa, Valgevene

D-valikgrupp: Prantsusmaa - Horvaatia mängu võitja, Ukraina, Island, Aserbaidžaan

E-valikgrupp: Hispaania - Hollandi mängu võitja, Türgi, Gruusia, Bulgaaria

F-valikgrupp: Portugali - Taani mängu võitja, Ungari, Iirimaa, Armeenia

G-valikgrupp: Hispaania - Hollandi mängu kaotaja, Poola, Soome, Leedu, Malta

H-valikgrupp: Austria, Rumeenia, Bosnia, Küpros, San Marino

J-valikgrupp: Belgia, Wales, Põhja-Makedoonia, Kasahstan, Liechtenstein

K-valikgrupp: Inglismaa, Serbia, Albaania, Läti, Andorra

L-valikgrupp: Prantsusmaa - Horvaatia mängu kaotaja, Tšehhi, Montenegro, Fääri saared, Gibraltar

Enne loosimist:

Valikturniiri loosimiseks jagati UEFA liikmesriigid viide tugevusgruppi vastavalt maailma edetabelile. Esimeses on parima asetusega meeskonnad, kuhu kuuluvad UEFA Rahvuste liiga veerandfinalistid ja neli parima asetusega riiki. Eesti paigutub neljandasse gruppi Bulgaaria, Luksemburgi, Valgevene, Kosovo, Armeenia, Kasahstani, Aserbaidžaani, Küprose, Fääri saarte, Läti ja Leeduga.

Tugevusgrupid loosimisel:

1. tugevusgrupp: Prantsusmaa, Hispaania, Inglismaa, Portugal, Holland, Belgia, Itaalia, Saksamaa, Horvaatia, Šveits, Taani ja Austria.

2. tugevusgrupp: Ukraina, Rootsi, Türgi, Wales, Ungari, Serbia, Poola, Rumeenia, Kreeka, Slovakkia, Tšehhi ja Norra.

3. tugevusgrupp: Šotimaa, Sloveenia, Iirimaa, Albaania, Põhja-Makedoonia, Gruusia, Soome, Island, Põhja-Iirimaa, Montenegro, Bosnia ja Hertsegoviina ning Iisrael.

4. tugevusgrupp: Bulgaaria, Luksemburg, Valgevene, Kosovo, Armeenia, Kasahstan, Aserbaidžaan, Eesti, Küpros, Fääri saared, Läti ja Leedu.

5. tugevusgrupp: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein ja San Marino.

2026. aastal toimub FIFA maailmameistrivõistluste turniir 48 meeskonna osavõtul, mille tulemusel suurenes UEFA rahvuskoondistele eraldatud kohtade arv 13-lt 16-le. See on seni kõige suurema osalejate arvuga MM-turniir, mille finaalturniiri võõrustavad ühiselt USA, Kanada ja Mehhiko.

Euroopa valikturniir algab 2025. aasta märtsis ja lõpeb novembris. Valikturniiril võistleb 12 nelja- või viieliikmelist alagruppi, kus alagrupi võitjad kindlustavad koha maailmameistrivõistlustele. Ülejäänud neli kohta selguvad 2026. aasta märtsis sõelmängudes, milles osalevad 12 alagrupiturniiri teist ja neli parima asetusega UEFA Rahvuste liiga 2024–2025 alagrupi võitjat, kes ei ole otse turniirile kvalifitseerunud.