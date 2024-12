Olümpiavõitjale määrati hobuse karmi kohtlemise tõttu võistluskeeld

Tänavu Pariisi olümpiamängude eel hakkas internetis levima video, kus on näha, kuidas Dujardin piitsutab korduvalt hobust vastu jalgu. Rahvusvahelise ratsutamisliidu otsusel oli tegemist ülemäärase teoga ja karistas sportlast.

Rahvusvahelise alaliidu seisukohta tunnustasid ka Suurbritannia vastavad instantsid ja seega ei saa Dujardin lüüa kuni järgmise aasta juulini kaasa ka kohalikel võistlustel ega treeningüritustel. "Austan täielikult rahvusvahelise ratsutamisliidu täna avaldatud otsust," sõnas Dujardin.

"Nagu föderatsioon on tunnistanud, ei peegelda minu tegevus videos seda, kes ma olen ja saan selle eest taas üksnes vabandust paluda. Mõistan oma vastutust, mis tuleneb minu positsioonist spordis ja olen seadnud igaveseks sihi käituda paremini."

"See on kindlasti olnud üks mu elu tumedamaid ja raskemaid perioode ning soovin kasutada võimalust tänada kõiki, kes on mind sel ajal aidanud."

Dujardin võitis 2012. aastal koduses Londonis nii individuaalse kui ka võistkondliku koolisõidu kulla ning kaitses oma tiitlit neli aastat hiljem Rio de Janeiro individuaalvõistlusel. Lisaks on tal olümpiamängudelt kolm kahvatumat medalit.