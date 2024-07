Pariisis seitsmendat OM-medalit jahtinud britt sattus mängude eel skandaali

39-aastane Dujardin on koolisõidus tulnud kolmekordseks olümpiavõitjaks ja teeninud ka hõbeda ning kaks pronksi, kuue medaliga jagab ta Suurbritannia naisolümpiasportlaste seas selles arvestuses esikohta karjääri juba lõpetanud endise trekisõitja Laura Kennyga.

Dujardin kuulus hobusega Imhotep medalisoosikute sekka ka Pariisi olümpial, aga loobus teisipäeval OM-ist. "Lekkinud on nelja aasta tagune video, milles teen treeningsessioonil otsustusvea [error of judgement-toim]. Intsidenti uurib rahvusvaheline ratsaspordi liit FEI ja olen selleks ajaks otsustanud kõigist võistlustest, kaasa arvatud Pariisi olümpiamängudest, loobuda," avaldas Dujardin.

"See, mis juhtus, ei ole mulle omane ega ei peegelda seda, kuidas treenin oma hobuseid ning õpilasi, aga paraku ei ole mul ka vabandusi. Mul on häbi ja oleksin sel hetkel pidanud näitama paremat eeskuju," lisas Dujardin.

Süüdistuse esitanud isiku sõnul kasutab Dujardin videos hobuse peal liigselt piitsa; FEI andis sportlasele esialgse kuuekuulise võistluskeelu.

"Koolisõidus on Charlotte Dujardin parimatest parim, kes on karjääri jooksul võitnud kõikvõimalikud tiitlid. Ta on sellel alal puutumatu, koolisõidu Usain Bolt. On vapustav, et sellise staatusega sportlasega juhtub midagi sellist vaid mõned päevad enne olümpiamängude algust," kirjutab Pariisis Suurbritannia koondise tegemisi kajastav Sky Sportsi ajakirjanik Geraint Hughes.