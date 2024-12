Lisette Tammik: meid ootab ees väga äge periood

Naiste jalgpallikoondis lõpetas aasta kahe väga eriilmelise maavõistlusmänguga. Kui esimeses mängus teeniti Kosovolt suur 0:8 kaotus, siis teises mängus alistati vastased 2:1.

Naiskonna ründaja Lisette Tammiku sõnul andis esimeses mängus tunda uudsus uue peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva käe all - lühikese ajaga saadi väga palju infot. Suurest kaotusest koguti end kiirelt ja juba teises kohtumises sujus mäng palju paremini.

"Jaa ma arvan, et me selle mänguga lunastasime ennast. Näitasime, et kui see info meile kohale jõudis, siis saame hakkama küll ja näitasime, et suudame sellisel tasemel head mängu näidata," lausus ta ERR-ile.

Tema sõnul iseloomustab uue peatreeneri käekirja äärmiselt läbimõeldud mänguplaan, millega mõned pallurid pole ehk harjunud ja peavad kohanema.

"Ma ütlekski - see konkreetsus, detailsus, mida ta mängijatelt ootab mänguplaanis, kõik teavad, mida nad lähevad väljakule tegema," ütles Tammik. "Ma arvan, see on kõige suurem erinevus praegu."

Uuel aastal ootavad ees Rahvuste liiga kohtumised Iisraeli ja Bulgaariaga. "Ma arvan, et meid ootab ees väga äge periood," on ründaja põnevil. "Ei jõua ära oodata ja ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem me harjume kõige sellega ja suudame aina paremat mängu näidata."

Naiste koondise Rahvuste liiga mängudega alustatakse veebruaris.