Otsustaval hetkel eksinud Grabe: murdusin pinge all

"Kogu mäng oli nii ja naa - minu poolt võib-olla mitte kõige parem esitus, tema mängis suhteliselt hästi," rääkis maailma edetabeli kolmas mees Grabe pärast kaotust ERR-ile.

Mägi juhtis pühapäevast kohtumist 8:4, aga Grabel õnnestus viigistada 9:9. Seejärel võitis partii taas Mägi ja järgmist oli võitmas Grabe, aga eksis viimasel pallil. Mägi võttis kingituse vastu ja võitis 11:9. "Natuke harjumatu ka selle publiku ees, uus laud - kõik need asjad mängivad rolli. Lõpus oleks pidanud 9 sisse lööma, aga spordis juhtuvad eksimused, tuleb vigadest õppida ja edasi minna," tõdes Grabe.

"Jäi pikem löök, kui oleks võinud; väike nurk ja mul polnud ka ajapikendust. Pinge all võib-olla murdusin viimase löögi ajal. Mängin edasi, võistlused lähevad edasi ja üritan ikka maailmas tegusid teha," selgitas tiitlit kaitsnud Grabe.

Samad mehed kohtusid finaalis ka eelmisel aastal, siis oli Grabe parem skooriga 11:9. "Tal ei ole väga palju kaotada! Mina peaks ikka favoriit olema, keegi ei oota temalt võitu. Aga ta on tõestanud, et mängib hästi ja on ka välismaal häid tulemusi teinud. eesti piljardi tase on väga hea ja maailmas konkureeriv," kinnitas Grabe.