Andres Petrov pakub kohalikele piljardiässadele konkurentsi

Eesti meistrivõistlustel piljardis osaleb ta kaheksa-aastase pausi järel: reedel 8-palli ja laupäeval 9-palli formaadis. "Koostöö piljardiliiduga ja väike huvi proovida end mängus, mida ma eriti ei mängi," põhjendas ta ERR-ile. "Viimase aasta jooksul olengi ainult kaks korda mänginud. Huvitav, mida selliste tööriistadega teha saab."

Snuuker ja piljard erinevad reeglite ja laua suuruse poolest. Petrovi sõnul on kõige raskem harjuda valge palli kontrollimisega. "Iga laud on veidi erinev ja laud ise erineb päris kõvasti snuukrilauast," ütles ta. "Snuukri kate on karvane ja valge reageerib veidi teistmoodi. Aga loodan, et veidi aega on vaja ja siis saab selle [tunnetuse - ERR] kätte."

Kui kahel eelmisel hooajal oli Petrovil snuukri profiturnee pääse, siis tänavuseks hooajaks langes ta kõrgemast seltskonnast välja. Eesti esinumber loodab aga sinna tagasi pääseda ja selleks on mitu erinevat võimalust.

"Võitsin ühe Q Touri, mis on väga suur maailmataseme turniir. Maailma teise liiga turniir. Olin pikalt reitingus esimene, hetkel olen kas teine või kolmas. Samamoodi sain kaks viiendat kohta Euroopa meistrivõistlustel," rääkis ta viimastest tegemistest. " Mäng on olemas, peaasi on seda näidata, kaart tagasi saada ja jälle tuuril osaleda."

"Tegelikult on seal mitu erinevat varianti. Nagu kaks aastat tagasi - võita täisformaadis Euroopa meistrivõistlused. Või siis Q Touris olla esimene reitingus või Q Touri play-off, kus on kolm-neli kaarti mängus. Kui nii ei saa, siis mai lõpus on ka Q School. Täitsa erinevad variandid on olemas. Peaasi on üht neist kasutada ja head mängu näidata."