EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad

Uue koosseisuga tippspordikomisjon kohtus olümpiaalade esindajatega eelmisel ja sellel nädalal. EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul analüüsiti ettepanekuid põhjalikult.

"EOK tippspordikomisjon kohtus suvealade esindajatega, kelle alad kuuluvad olümpiaprogrammi. Kuulasime ära nende ettepanekud tippsportlaste ja nende treenerite toetuste osas ning võtsime arvesse nende tulemuste perspektiivi uue, Los Angelese olümpiatsükli vaates. Lisaks toetame täiendavalt alaliite koondiste arendamisel," selgitas Kanter.

Nagu talialadegi puhul, muudeti Team Estonia noorte toetussüsteemi ning vähendati noorsportlaste arvu, mille aluseks võetakse nende vanus (18-22) ja sportlik tase. Samas tõuseb noorsportlaste toetus seniselt 250 eurolt kuus 500 eurole ning treeneri toetus rohkem kui kaks korda – seniselt 125 eurolt kuus 300 eurole. Toetuse periood pikeneb senise ühe aasta pealt kahele aastale, kui noor näitab järjepidevat arengut.

"Näeme jätkuvalt, et Team Estonia tugi on väga oluline neile noorsportlastele, kes lõpetavad keskkooli ja on karjääri suhtes teelahkmel. Tänu koostööle alaliitudega oleme saanud pildi ette, mis seisus ollakse ning saame toetada neid, kes on juba oma vanuseklassis silma paistnud ja kelle suhtumine sporti on professionaalne," sõnas Kanter.

EOK tippspordikomisjoni kuuluvad lisaks Kanterile murdmaasuusatamise olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, tõstmise olümpiavõitja Jaan Talts, sõudmise olümpiahõbe-ja pronks Tõnu Endrekson, purjetamise olümpiapronks Tõnu Tõniste, EOK täitevkomitee liikmed Natalja Inno ja Assar Jõepera ning Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Jarek Mäestu.

Toetusesaajate nimekirjad avaldatakse Team Estonia koduleheküljel.