Rühmvõimlemise MM tuleb täissaalile

Rühmvõimlemise MM leiab Eestis aset kolmandat korda ja medalimõtetega läheb tiitlivõistlusele ka võõrustajate koondis. Võrreldes 2011. aastaga, kui MM viimati Eestis toimus, on osalejate geograafia laienenud. Kohale tulid võistlejad näiteks Jaapanist, Malaisiast ja USA-st.

Reedel sooritasid rühmad sissejuhatuseks kohtunike katse. Oodata on kõva möllu.

"Eelmüük on lõpetatud. Kohapeal on küll võimalik pileteid saada, aga ootame täissaali," lausus Eesti võimlemisliidu peasekretär Tene-Riin Vaarmann ERR-ile. "Väga-väga palju fänne on Soomest. Soomes on rühmvõimlemine äärmiselt populaarne ja Soome võimlemisfännid tulevad ikkagi fanfaaride, vilede ja tuledega."

Justkui MM-i sissejuhatuseks peetud Tartu Trophy oli suunatud pigem noortele. Osalesid võimlejad alates seitsmendast eluaastast. Programmis oli ka segarühmade võistlus ehk võistkondadesse kuulusid nii naised kui ka mehed.

"Mis sel aastal Tartu Trophy väga eriliseks teeb - meil on Eesti esimene segarühm. 8-10-aastased, aga meil on üks poiss võimlemisvaibal ka rühmvõimlemises," lausus Vaarmann.

"See teeb eriliseks ja on päris palju ka siin võistlustel fookusesse saanud. Juba ka Eesti meedias. Aga teistest riikidest on meil segavõistkonnad Kasahstanist, Malaisiast, Hispaaniast. Mõnes tiimis on ka kaks meest."

Laupäeval eelvõistlustega hoo sisse saavad MM-il peaks meistriklassis medali eest võistlema neli Eesti rühma. Sündmust nätiab otsepildis ERR-i spordiportaal.