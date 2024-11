Eesti kiirendussportlased püstitasid Maltal rekordeid

Arnover (Ford Mustang) sõitis Malta raja uueks ustega autode klasside rekordiks veerandmiilil 5,94 sekundit (397,507 km/h). "Tegime seadistusega kõva tööd, sest Malta rada on märksa ebatasasem kui Euroopa meistrivõistlustel," rääkis tänavu esimese eestlasena kiirenduspordi EM-etapi võitnud Arnover. "Viie sekundi aega ei ole varem ustega autode klassides sel rajal sõidetud," vahendab Eesti Autospordi Liit.

Arnover märkis, et võistlus ise oli väga äge. "Kohalik korraldustiim tegi head tööd, publikut oli 11 000 inimest, tunne oli väga mõnus."

Eesti meistrisarja Outlaw klassi võitleja Riivo Sinijärv (Chrysler 300C) sõitis oma uueks isiklikuks rekordiks 6,81 sekundit (328,306 km/h). "Kuue sekundi aega õnnestus sõita kolmel korral," rääkis Sinijärv, kelle võistlusauto läbis enne Malta võistlust põhjaliku uuenduskuuri. "Üks Maltale mineku eesmärke oligi teada saada, milleks on auto täispikal liimirajal võimeline. Teiseks tahtsime lihtsalt hooaega pikendada."

Sinijärv lisas, et teeb kadedaks, et Eestist väiksemas riigis on olemas korralik kiirendusrada. "Kohalikega rääkides selgus, et kiirendus on neil autospordiala number üks ja hooaeg tänu kliimale väga pikk – veebruarist novembrini."