Naiste jalgpallikoondis kohtub maavõistlusmängudes Kosovoga

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale Emma Treiberg, Renate-Ly Mehevets, Getter Saar, Kristiina Tullus ja Helina Tarkmeel.

Koondis koguneb 27. novembril ning samal päeval alustatakse teekonda Kosovosse. Esimene mäng peetakse 29. novembril ning teine 2. detsembril. Mõlemad kohtumised toimuvad Prištinas asvuval Fadil Vokrri staadionil, mängude avavile kõlab Eesti aja järgi kell 14.00.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul annavad maavõistlusmängud ja eesolevad treeningud hea ülevaate mängijate vormist ja individuaalsest tasemest. "Kaasasime mitmeid mängijaid, kes ei ole viimasel ajal kuigi palju koondise tasemel võimalusi saanud. Saame vaadata ja hinnata, millises seisus nad on. Eriliselt hea meel on kapten Inna Kiss-Zlidnise naasmise üle. Kindlasti saavad mängijad esmase arusaama meie soovitud mängustiilist ja saame tagasisidet, kuidas nad selle omaks võtavad. Plaanime anda kõigile mänguaega," rääkis Ševoldajeva.

"Mitu mängijat liitus neidude U-19 koondisega, et aitada neid eesolevates EM-valikmängudes. Nende hulgas näiteks Annegret Kala, Karola Purgats ja Liisa Liimets. Mõistagi hoiame ka nendel mängudel silma peal," lisas ta.

Ševoldajeva tänas mängijaid, kes on selle hooaja järel jalgpalluriteekonda lõpetamas. "Teadsin juba ette, et nii mõnigi kogenud mängija on jalgpallurina omal soovil lõpetamas, nende hulgas Kairi Himanen, Maarja Saulep ja Merily Toom. Juba oktoobris oli teada, et koondisekarjäärile tõmbab joone alla ka Karina Kork. Nad kõik on andnud märkimisväärse panuse Eesti naiste jalgpalli. Mingis mõttes annavad nad nüüd teatepulga edasi noorematele," sõnas Ševoldajeva.

Ševoldajeva kõrval asub abitreenerina tööle Valeri Makarov ja kehalise ettevalmistuse treenerina Maria Sootak.

Naiste jalgpalli maailma edetabelis paikneb Eesti 107. kohal, Kosovo asub naiskonnast 12 kohta eespool – 95. real. Tänavusel Rahvuste liiga hooajal mängis Kosovo C-liigas, alistades Bulgaaria ja Põhja-Makedoonia ning tõustes sellega aste kõrgemale B-liigasse.

Eesti ja Kosovo on omavahel läinud vastamisi neljal korral, kõigis mängudes on eestlannad pidanud tunnistama vastase paremust. Viimati kohtuti veebruari lõpus rahvusvahelisel turniiril, kus Kosovo lõi kolm vastuseta väravat.

Treeninglaagri ja maavõistlusmängudega pannakse naiste koondise jalgpalliaastale punkt. Naiskonnal on tänavu selja taga üheksa kohtumist – neist kolm Türgis toimunud rahvusvahelisel turniiril, neli EM-valikturniiril ning kaks Balti turniiril. Neist viimases alistasid eestlannad Läti ja Leedu ning teenisid oma 12. Balti turniiri võidutiitli.

Eesti koondise koosseis mängudeks Kosovoga:

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – Budafoki (HUN) 99/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 85/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 46/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 17/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 13/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Genk (BEL) 11/0

Heidi Melis (27.01.2002) – JK Tabasalu 0/0

Poolkaitsjad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 74/16

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 56/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Thisted FC (DEN) 39/3

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Servette FC (SUI) 21/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 14/1

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 10/2

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tabasalu 7/0

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Marta Liisa Staalfeldt (02.12.2004) - Torrelodones CF (ESP) 0/0

Valeria Liik (19.05.2003) – Tartu JK Tammeka 0/0

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Tartu JK Tammeka 0/0

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) - Ferencvarosi Torna Club (HUN) 74/12

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 10/1

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 5/1

Sandra Pärn (24.04.2003) – JK Tabasalu 1/0