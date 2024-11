Ševoldajeva debüüdi eel: natuke kindlasti uue süsteemi paika loksutamine

Aleksandra Ševoldajeva lahkus FC Flora naiskonna peatreeneri kohalt alles eelmisel nädalal, kolmapäeval sõitis ta juba naiste koondise uue peatreenerina Kosovosse. Uus roll on pikaajalisele juhendajale ikkagi väljakutseks.

"Tõsi on, et igapäevaseid kordusi mängijatega on natuke vähem või siis väga palju vähem, aga tulebki leida optimaalne viis, kuidas võimalikult teadlikuks mängijad muuta ja võimalikult palju ära teha suhteliselt väikse ajaga," arutles Ševoldajeva.

Maavõistlused Kosovoga peaks pakkuma võimaluse enne järgmise aasta Rahvuste liiga kohtumisi mängijate vormist ülevaadet saada ja eri kombinatsioone katsetada.

"Natuke kindlasti ka uue süsteemi paika loksutamine, seega neid ülesandeid on palju ja me proovime siis ka vaadata, kas ja mis kõige parem viis on, et olla võimalikult hästi valmis järgmiseks aastaks," sõnas Ševoldajeva.

Mitu kogenud pallurit on koondisekarjäärile joone alla tõmmanud, noore järelkasvu seas on aina enam neid, kes omandavad jalgpalliteadmisi välismaal. Nii ka augustis Belgia kõrgliigaklubisse siirdunud 22-aastane keskkaitsja Eva-Maria Niit. "Esimene sõna, mis pähe tuleb, on intensiivne. Suvega võrreldes või Poolast tulles läks koormus füüsiliselt ja emotsionaalselt üles, tõesti väga intensiivne," muljetas Niit. "Aga võin öelda, et see keskkond on kõige professionaalsem, kus ma seni olen olnud ja äge tunne on."

Eelmiste peatreenerite käe all tegi naiste koondis sammu arengus edasi, Niidu sõnul loodab ta edusammude jätkumist. "Mulle meeldib mõelda, et isegi kui on hästi, siis see ei tähenda seda, et me ei tahaks paremini. Igal juhul me tahame seda sammu edasi teha," avaldas Niit. "Ja see väga palju tuleb ka mängijate enda seest, seal ei sõltu, kes eesotsas on – mina mängijana tahan igal juhul areneda ja ma arvan, et uue treeneri vaadetega võiks see täitsa juhtuda. Ilmselt iga mängija leiab enda seest selle tuhhi, kuidas edasi panna."

Naiste koondis kohtub Kosovoga reedel Eesti aja järgi kell 14 Prištinas, teine mäng peetakse samas kohas esmaspäeval.