Mihhail Selevko haaras Tallinnas lühikava järel esikoha

Tallinnas toimuval rahvusvahelisel iluuisutamisvõistlusel Tallinn Trophy hoiab meeste üksiksõidus lühikava järel esikohta Mihhail Selevko, Arlet Levandi on kuuendal kohal.

Selevko teenis Tallinnas lühikava eest 76,78 punkti, millega edestab ameeriklast Jacob Sanchezt ja Ukraina iluuisutajat Ivan Šmuratkot. Esikolmikut lahutab vabakava eel vaid 0,21 punkti.

Teise Eesti meesüksiksõitjana võistlustules olev Arlet Levandi kogus 71,13 punkti ja on sellega kuuendal kohal. Kumbki ei jäänud sealjuures palju alla oma isiklikule rekordile: Selevko tippmark on kolm aastat tagasi Austrias kogutud 82,61 punkti, Levandi rekord on tänavu veebruaris juunioride MM-il saadud 75,43 punkti.

Meeste üksiksõidu vabakava on Tallinnas kavas neljapäeva õhtul.