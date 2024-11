Eesti korraldab 2026. aastal jalgpalli U-17 EM-finaalturniiri

Finaalturniir toimub Põhja-Eestis. Mänge peetakse neljal staadionil – A. Le Coq Arenal, Kalevi Keskstaadionil, Kadrioru staadionil ning Rakvere linnastaadionil. Kolm mängupaika asuvad seega Tallinnas ning võõrustajalinnana on kaasatud lisaks Rakvere, kus toimusid ka 2012. aasta noormeeste U-19 EM-finaalturniiri kohtumised.

EJL-i peasekretär Anne Rei sõnul on suursündmuse korraldamisega seotud tegevused juba alanud. "Korraldusõigusega on UEFA taaskord usaldanud meid rahvusvahelise suurürituse võõrustajana. Teame varasemast kogemusest, et turniiri korraldamine annab võimaluse luua pikaajalisem pärand ning see on miski, mille nimel Tallinna ja Rakvere esindajatega ühiselt pingutame," ütles Rei.

Finaalturniir algab 2026. aasta hiliskevadel, täpse ajakava avaldab EJL selle ametlikul selgumisel. Noormeeste U-17 EM-finaalturniirile pääsevad kaheksa Euroopa riigi rahvuskoondised. Turniiri korraldajana on Eesti oma koha juba taganud, ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi valiksarja. Turniiril osalevad mängijad, kes on sündinud 2009. aastal ja hiljem.

EJL on varasemalt edukalt korraldanud mitmeid jalgpalli suursündmuseid: 2012. aastal noormeeste U19 EM-finaalturniiri, 2015. aastal rannajalgpalli Euroliiga superfinaali, 2018. aastal A. Le Coq Arenal UEFA Superkarikafinaali ning möödunud kevadel neidude U17 EM-finaalturniiri. Lisaks pidi EJL 2020. aastal korraldama noormeeste U-17 EM-finaalturniiri, mis jäi koroonapandeemia tõttu ära.