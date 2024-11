Ševoldajeva ERR-ile: eesmärk on minna kõiki mänge võitma

Eesti naiste jalgpallikoondise uus peatreener Aleksandra Ševoldajeva ütles ERR-ile, et tema peamiseks eesmärgiks on mängijate potentsiaali realiseerimine ning tugevuste peale mängimine.

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) teatas esmaspäeva pärastlõunal, et Eesti rahvusnaiskonna peatreeneriks saab senine FC Flora naiskonna juhendaja Aleksandra Ševoldajeva, keda alaliidu president Aivar Pohlak kutsus viimase kümnendi edukaimaks naistreeneriks.

37-aastane Ševoldajeva ütles ERR-ile, et rahvuskoondise treeneriamet oli loogiline samm. "Tundsin, et minu jaoks sai mingisugune etapp elus ja töös läbi. Näen, et koondise peatreeneri amet on selline, mida klubitööga ei oleks mõistlik koos pidada," ütles Flora seitsmel korral Eesti meistritiitlini viinud juhendaja.

"Kuigi mingisuguseid variante oli veel, siis mu enda tugevam missioon on võimalikult palju panustada Eesti naiste jalgpalli arengule. See kõik oli hästi loogiline ja õige aeg," lisas Ševoldajeva.

Ta ütles, et seni naiskonda juhendanud Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper lubasid mängijatele selgelt rohkem vabadust ning mängurõõmu, mis viis Eesti mitme võiduni. Sel suvel jäi Eesti EM-valiksarjas Albaania ja Luksemburgi vastu võiduta.

"Kõrvalt ja kaugelt on alati lihtsam mänge vaadata, see on selge," ütles Ševoldajeva. "Mul on käekiri või visioon natuke teistsugune, aga treenerite maailmas ja üldse jalgpallis ei ole üht asja, mis toimib lõpmatuseni. Nad kindlasti andsid oma parima, mängud ei olnud ka väga kaugel, et neid võita."

Uus juhendaja rääkis, et naiskond läheb igat mängu võitma. "Olenemata sellest, mis tulemus lõpuks tabloole jääb, on hästi oluline aru saada ja hinnata, kes meil on väljakule minemas, kelle vastu me mängime, mis on mängu iseloom," lisas ta. "Kui võimalikult palju asju saada mängu jooksul kontrolli alla, siis edu ja võit tuleb."

"Minu ülesanne sõltub sellest, kui head tööd me teeme ja kui hästi me mängu jooksul olevates sekundites ja ettevalmistuses suudame luua ja ära tunda neid momente, mis on meie kontrolli all," sõnas Ševoldajeva. "Peame realiseerima mängijate potentsiaali ja mängima oma tugevuste peale. Eesmärk on minna kõiki mänge võitma."