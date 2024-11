Manchester Unitedi uus peatreener sai paika

39-aastane Amorim sõlmis klubiga lepingu 2027. aastani koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada. Portugallane asub tööle alates 11. novembrist.

Mängijana kodumaal Belenensest ja suurklubi Lissaboni Benficat esindanud Amorim pallis 14 korda ka Portugali täiskasvanute koondises. Treeneritööd alustas ta 2018. aastal.

Pärast lühikest perioodi Bragas sai temast 2020. aastal Sportingu peatreener. 2021. ja tänavu tüüris ta meeskonna Portugali meistriks. 2021. ja 2022. aastal lisandus kohalik liigakarikas.

Hooajal 2021/2022 pääses Sporting Meistrite liigas 16 parema hulka ja järgneval hooajal Euroopa liigas veerandfinaali.

Manchester Unitedis astub Amorim hollandlase Erik Ten Hagi saabastesse, kes tüüris meeskonda alates 2022. aasta maist kuni tänavu sügiseni, mil kehvade tulemuste valguses koostöö lõpetati.

Inglismaa kõrgliigas on Manchester United teeninud sel hooajal üheksa mänguga 11 punkti ja löödud on vaid kaheksa väravat. 20 meeskonna konkurentsis annab see hetkel 14. positsiooni. Euroopa liiga põhiturniiril on kõik kolm mängu lõppenud viigiga.