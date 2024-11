Van Nistelrooy lahkub uue treeneri palganud ManU juurest

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Manchester United teatas, et klubi uus peatreener Ruben Amorim on otsustanud loobuda viimases neljas mängus klubi juhendanud Ruud van Nistelrooy teenetest.

Pärast peatreener Erik ten Hagi vallandamist Unitedi sildtreenerina üle võtnud 42-aastane van Nistelrooy juhendas klubi neljas mängus, milles teenis kolm võitu ja ühe viigi.

Klubi otsustas uueks peatreeneriks palgata seni Sportingut juhendanud Ruben Amorimi, kes ütles pühapäeval, et tema esimeseks ülesandeks Manchesteris on rääkida van Nistelrooyga senise treeneri tulevikust. United teatas esmaspäeva õhtul, et Amorim ei leidnud van Nistelrooyle treenerite pingil kohta ning hollandlane lahkub klubi juurest.

"Ruud on ja jääb alati Manchester Unitedi legendiks," teatas klubi. "Oleme tänulikud tema panuse ja selle eest, kuidas ta oma rolli klubi juures täitis. Ta on alati Old Traffordile oodatud."

Klubi teatas, et lisaks van Nistelrooyle lahkuvad klubi juurest veel abitreenerid Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar ja Pieter Morel.