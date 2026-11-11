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Inglise meedia: Manchester United asendab Carricku Pochettinoga

Jalgpall
Michael Carrick (vasakul) ja Mauricio Pochettino.
Michael Carrick (vasakul) ja Mauricio Pochettino. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Mitmed Inglismaa väljaanded ja jalgpalliajakirjanikud usuvad, et Manchester United vabastab ametist peatreener Michael Carricku ja palkab tema asemele Mauricio Pochettino.

The Athleticu ajakirjanikud David Ornstein, Adam Crafton ja Laurie Whitwell teatasid juba esmaspäeval, et Inglismaa kõrgliigas väljalangemistsioonis virelev United loobub sel nädalal Carricku teenetest. BBC Spordiga suhelnud allikate sõnul langetavad klubijuhid otsuse kolmapäeval Monacos peetaval kohtumisel. 

Athleticu andmeil alustasid Unitedi esindajad teisipäeval läbirääkimisi 54-aastase Pochettinoga, kes on hetkel USA rahvuskoondise juhendaja ning on Inglismaal varem tüürinud nii Southamptonit, Tottenham Hotspuri kui ka Londoni Chelseat. Sky Sportsi sõnul peab United argentiinlase palkamiseks USA jalgpalliliidule tasuma 7 miljonit naela ehk ligikaudu 8,3 miljoni eurot.

Pochettino vedas USA koondise suvisel MM-finaalturniiril 16 parema sekka, kus nende teekonna peatas Belgia. Ta ei ole küll Inglismaal ühtegi karikat võitnud, aga vedas 2022. aastal Pariisi Saint-Germaini Prantsusmaa meistriks ja aasta varem karikavõitjaks.

Michael Carrickust sai Unitedi peatreener tänavu jaanuaris. Esialgu oli ta ametis ajutise peatreenerina, aga tema juhtimisel lõpetati Inglismaa kõrgliigas hooaeg kolmandal kohal, misjärel sõlmis ta kuni 2028. aasta suveni kestva lepingu. Käimasoleval hooajal on United tema käe all võitnud kõikide sarjade peale 15 mängust vaid kolm.

Toimetaja: Henrik Laever

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