Sporting pööras kaotusseisu võiduks ja Amorim lendab Manchesteri heas tujus

Võimsas hoos Sporting on Portugali kõrgliigas sel hooajal võitnud kõik 11 mängu väravate vahega 39:5, pühapäeval tulid kolm punkti üle noatera, kui tabelis 20 punktiga viiendal kohal olev Braga läks koduväljakul avapoolaja lõpuks 2:0 juhtima.

58. minutil vähendas Jaapani koondislane Hidemasa Morita Sportingu kaotusseisu, 81. minutil tõi viigi tabloole taanlane Morten Hjulmand ning alles 19-aastane Conrad Harder tagas Lissaboni hiiule võidu 89. ja 90+4. minuti kauglöökidega. Lõpuvile järel jooksid Sportingu mängijad tähistama koos peatreeneri Ruben Amorimiga, kelle jaoks oli kohtumine Braga vastu viimane. Juba esmaspäeval lendas portugallane Inglismaale, kus on sõlminud 2027. aastani kestva lepingu Manchester Unitediga.

14 korral Portugali koondise eest mänginud endine Benfica poolkaitsja juhendas alates 2020. aasta märtsist Sportingut 231 mängus, millest meeskond võitis 164. Eelmise hooaja algusest siiani võitis Sporting tema käe all Portugali kõrgliigas 45 mängust lausa 40.

"Olen uueks väljakutseks valmis," rääkis Amorim pärast Sportingu võitu reporteritele. "Ma pole naiivne, tean, kui keeruline see saab olema. Olen rahulik. Tean, kui raske on siin saavutatut kuskil mujal korrata, aga erinevates kohtades on erinevad pinged," tõdes portugallane. Tema uus koduklubi alistas pühapäeval Inglismaa kõrgliigas sildtreeneri Ruud van Nistelrooy juhendamisel 3:0 Leicesteri ja on 11 vooru järel 15 punktiga 13. kohal, kuigi tabeli kolmas koht jääb vaid nelja punkti kaugusele. Amorim ütles, et tema esimeseks ülesandeks Manchesteris on van Nistelrooyga tema tulevikust rääkimine.