Pärnu Sadam ei võitnud eurosarjas ka esimest kodumängu

Külalised võitsid avaveerandi kümnega, aga poolajaks suutis Pärnu vähendada vahe kolmele silmale. Kolmandal veerandil kasvatas Oradea vahe taas pisut suuremaks, kuid pärnakad ei andnud alla.

Viimasel veerandil vähendas Pärnu vahe paarile-kolmele silmale, aga seisult 69:67 külalistele tegi Oradea 11:0 spurdi ja sellest kodumeeskond enam ei taastunud.

Lauavõitluse 34:24 võitnud Oradea vägesid vedas Kristopher Richards, kelle arvele jäi koguni 29 punkti. Pärnu poolelt vastas sarnase esituse Ajiri Ogemuno-Johnson, kes korjas 28 silma. Christian Bradford aitas 16 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga.

"Kindlasti on sisu palju. Ma arvan, et see miinus 12 ei peegelda kogu seda mängu," lausus Pärnu mängija Ivo Van Tamm ERR-ile. "Põhiasi on, kui saaks natuke paremini kontrolli alla oma kaitselaua ja pallikaotused, siis oleks pilt kohe palju parem."

Enne hooaega räägiti, et Pärnul on rasked treeningud all ja selle pealt on raske kohe mänguvormi jõuda.

"Ma arvan, et see on igaühel nii individuaalne, aga ma arvan, et kui sellisel tasemel tahad mängida, siis peabki treeningutel keeruline ja raske olema," ei tahtnud Tamm selle vabanduse taha pugeda. "Et lahingus lihtsam oleks."

Avavoorus võõrsil teisele Rumeenia klubile Pitesti Argesele kaotanud Pärnu kohtub nädala pärast kodus Poola klubiga Stargardi Spojnia.