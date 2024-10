Palumets eelseisvatest koondisemängudest: kodus oleme kõvem löögirusikas

Markus Poom krooniti eelmise hooajal oma koduklubi Shamrock Roversi ridades Iirimaa meistriks. Sel hooajal on Iiri kõrgliigas jäänud mängida veel kolm kohtumist ning Shamrock hoiab tihedas heitluses teist kohta, jäädes liidrist Shelbourne'ist maha kahe punktiga.

"Tabeliseis on sel aastal väga huvitav. Kui eelmisel aastal tulime meistriks, siis sel aastal üritame ka veel meistriks tulla, aga mingi hetk oli tunne, et tiitel on meist liiga kaugel. Nüüd oleme viimaste mängudega vahet väiksemaks teinud. Hetkel oleme tabelis teisel kohal, aga veel on variant meistriks tulla," rääkis Poom.

"Meeskonnas saame kõik omavahel hästi läbi. Olin ka eelmisel aastal selles meeskonnas, treener jäi samaks ning ka enamus meeskonnakaaslased on samad. Nii et täiesti kodune tunne on ja klapp on väga hea nii treeneri kui kaasmängijatega."

Võrreldes Eestiga on Iirimaa staadionitel hoopis teistsugune atmosfäär. "Iirlased on väga emotsionaalsed ja kokkuhoidev rahvas. See atmosfäär, mis staadionitel valitseb, on ikka väga kõva. Ma tõesti naudin igat mängu, mis ma seal saan. Atmosfäär on midagi erakordset ja kuigi nad on pigem väikerahvas, siis see melu, mis staadionitel valitseb, on nautimist väärt."

Ametlikult Belgia klubi Zulte-Waregemi hingekirja kuuluv Kevor Palumets siirdus juulikuus laenulepingu alusel 33-kordse Soome meistri HJK ridadesse. Eelmisel neljal järjestikusel aastal Soome meistriks kroonitud klubi pidi tänavu piirduma pronksmedaliga.

"Viimane kuu kulges raskelt, aga minu laenuperiood on siiamaani väga hästi sujunud ja tunnen, et mulle väga meeldib seal. Kahjuks sel aastal jääme koduliigas kolmandaks. Nüüd tuleb kogu aru panna selle peale, et teha Konverentsiliigas head tulemust. Suvel rekonstrueeriti kogu tiim, et tuli uus staff ja minuga koos veel üheksa uut mängijat. Meil on vaja veel kokkumängu lihvida, sest järgmisel aastal tahame kindlasti meistriks tulla," selgitas Palumets.

Palumets tunneb sarnaselt Poomiga välisklubis koduselt. "Minul oli eestlasena väga kerge Soomes sisse elada. Kultuur ja kõik muu on ikkagi väga sarnane. Soome keelt ma veel ei valda, kuid töö selle nimel käib. Enamasti suhtleme omavahel ikkagi inglise keeles."

Eesti koondis mängib sel ja järgmisel nädala Rahvuste liigas Aserbaidžaani ja Rootsiga. Mõlemad mängud toimuvad kodusel Lilleküla staadionil.

"Natukene on veel mängudeni aega. Meil on veel mõned trennid, kus käime mänguplaani täpselt üle, kuidas me tahame Rootsi ja Aserbaidžaani vastu mängida. Üldiselt on vaim hea, tervis on hea ning väga põnevad mängud on tulemas," sõnas Poom.

"Aserbaidžaan oli meiega samas MM-valikgrupis ja seega on vastane tuttav. Kuna meil on uus peatreener [Jürgen Henn - ERR], siis usun, et treenerid oskavad meile hea mänguplaani ette anda ja kindlasti soovime, et kodus oleks tribüünidel kõva toetus. Loodetavasti saame võidu kirja. Kindlasti tuleb väga võrdne mäng, aga me suudame tulemust teha."

"Aserid on ründavad, temperamentsed ning nad mängivad väga palju individuaalse kvaliteedi peale, aga neil on ka omad nõrkused. Kaitses on nad haavatavad ja loodetavasti saame enda tugevused ära kasutada," lisas Poom.

Rootsi on grammi võrra kõvem koondis. "Neil on individuaalselt väga meisterlikud mängijad ja nad on üleminekutel väga kiired," hindas Palumets. "Meil tuleb kindlasti eelmisest mängust korrektuurid teha. Usun, et koduväljakul, kui meil on rahvas taga, siis oleme kõvem löögirusikas kui võõrsilmängus. Meie mänguplaani jätan praegu saladuseks."

Eesti mängib Aserbaidžaaniga reedel ja Rootsiga tuleval esmaspäeval, mõlemast kohtumisest teevad otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.