Kolm debüütväravat aitasid Eesti Aserbaidžaani vastu võidule

Mäng ei alanud Eesti jaoks kergelt, sest Aserbaidžaan lõi esimese pooltunni sees võõrustajate värava all mitmeid ohtlikke olukordi. 16. minutil pääses Renat Dadašov Joonas Tamme selja tagant välja ning suunas paremalt äärelt tulnud tsenderduse peaga posti, kuus minutit hiljem pidi Karl Jakob Hein oma vasaku posti kõrvalt tõrjuma Toral Bayramovi madala löögi ning pooletunnise mängu järel pidi Hispaania kõrgliigas mängiv Eesti väravavaht õigeaegse vastutulekuga tõrjuma veel ühe aserite lähilöögi.

32. minutil läks Eesti vastu mängu käiku aga juhtima: Ioan Yakovlev pääses oma väljakupoolelt kiirrünnakusse jooksma, Henri Anier mängis pika palli ette ning Levadia äär suutis soolojooksuga üle mängida nii kaitsja kui väravavahi, lükates palli tühja väravasse.

Avapoolaja esimesel lisaminutil realiseeris Bayramov Joonas Tamme vea järel penalti, aga kohe pärast palli mängu panemist nõelas Eesti osavalt, kui Yakovlev tsenderdas paremalt äärelt karistusalla, Rocco Robert Shein lükkas palli peaga edasi ning õiges kohas seisnud Vlasi Sinjavski viis Eesti 2:1 juhtima. Nii Yakovlevi kui Sinjavski jaoks on tegu debüütväravatega Eesti koondises.

Teist poolaega alustas Eesti positiivse mängupildiga, hakkas siis järjest madalamale vajuma ning Aserbaidžaanil avanes taas ohtlikke võimalusi. 69. minutil pidi Hein taas osavalt tõrjuma, ent Eesti kannatas raske perioodi visalt ära ja sai tasu kaks minutit hiljem: Rocco Robert Shein sai keskväljal pikalt palli vedada ning saatis siis vasaku jalaga madala löögi võrku. Ka temale oli reedene värav koondise särgis esimeseks. Hiljem keerutas vahetusest sekkunud Erik Sorga kauglöögi napilt aserite värava vasakust postist mööda, seejärel lagunes külalismeeskonna mäng, Eesti pidas kaitses väga hästi vastu ning rohkem tabloole ei lisandunud.

Eesti teenis ametlikus mängus viimati võidu kaks aastat tagasi septembris, kui Rahvuste liiga D-divisjonis alistati nädala jooksul Malta ja San Marino. Järgnenud 11 ametlikust matšist kaotas Eesti kümme, ainsana viigistati mullu juunis just Aserbaidžaaniga. Kui arvestada kõiki mänge, on Eesti Hennu ametiajal viiest mängust nüüd võitnud kolm, sest suve alguses saadi Balti turniiri raames jagu ka Fääri saartest ja penaltiseeria järel Leedust.

Esmaspäeval võõrustab Eesti Rahvuste liiga raames Rootsit, kellele kaotati kuu aja eest Stockholmis 0:3.

Enne mängu:

Aserbaidžaan on Eestile üpriski tuttav vastane, sest mullu mindi EM-valiksarjas vastamisi kahel korral. Bakuus toimunud mäng lõppes 1:1 viigiga, kuid A. Le Coq Arenal pidi Eesti koondis tunnistama vastase 2:0 paremust. Eesti on Rahvuste liigas saanud Rootsilt 0:3 kaotuse ning Slovakkialt 0:1 kaotuse. Ka Aserbaidžaan on kahe kaotusega alustanud.

Eesti peatreener Jürgen Henn ütles, et tegemist on võimeka vastasega. "Kerget mängu oodata kindlasti ei saa. Individuaalset kvaliteeti, kiirust on neil palju. Peame sellega kindlasti hakkama saama," ütles Henn pressikonverentsil.

Rahvuskoondis peab hakkama saama ilma kahe põhiründajata, sest Rauno Sappinen jätab mängu tervislikel põhjustel vahele ning Alex Matthias Tamm ei saa kollaste kaartide tõttu platsile joosta. Lisaks jäävad koosseisust välja kaitsja Artur Pikk ja poolkaitsja Kevor Palumets.

Henn ütles, et seda vabanduseks tuua ei saa. "Ükskõik kellega me mängime, ma soovin alati võitu. Ükskõik, mis koosseisuga me läheme, ükskõik, mis ideega. Iga treener teeb plaani sellest lähtuvalt, et lõpuks võita," sõnas ta.

Eesti ja Aserbaidžaan on läbi ajaloo kohtunud kümnel korral. Eestlased on võidutsenud kolmel korral, aserid kahes mängus. Esimest korda kohtusid koondised omavahel 1996. aastal – neli aastat pärast seda, kui Eesti koondis iseseisvuse taastamise järel taas rahvusvahelisi mänge pidama hakkas.

A. Le Coq Arena juures avatakse festivaliala kell 17, hümnid kõlavad kell 18.45 ning avavile antakse kell 19.

Eesti koondise koosseis mänguks Aserbaidžaaniga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 32/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 96/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 60/4

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 32/0

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 30/0

19 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 18/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 16/1

3 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 54/8

17 Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 35/2

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 35/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 26/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 19/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 13/0

21 Martin Vetkal (21.02.2004) – Brommapojkarna (SWE) 9/1

15 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 2/0

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 1/0

Ründajad

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 113/17

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 96/23

9 Erik Sorga (08.07.1999) – Ho Chi Minh City FC (VIE) 30/4

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 5/0

Peatreener: Jürgen Henn

Aserbaidžaani koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Mehdi Cannatov (26.01.1992) – Sumgayit 3/0

23 Rza Cafarov (03.07.2003) – Neftçi 1/0

12 Aydın Bayramov (18.02.1996) – Zira FC 0/0

Kaitsjad

15 Badavi Hüseynov (11.07.1991) – Qarabag FK 71/1

5 Anton Kryvotsiuk (20.08.1998) – Daejon Hana (KOR) 37/1

22 Abbas Hüseynov (13.06.1995) – Qarabag FK 24/0

3 Elvin Jafarquliyev (26.10.2000) – Qarabag FK 23/1

13 Rahil Mammadov (24.11.1995) – Radomiak (POL) 18/0

21 Gismat Aliyev (24.10.1996) – Zira FC 11/0

2 Shahriyar Aliyev (25.12.1992) – Turan Tovuz 3/0

4 Zamiq Aliyev (05.05.2001) – KF Egnatia (ALB) 0/0

Poolkaitsjad

8 Emin Mahmudov (27.04.1992) – Neftchi Baku 51/14

17 Tural Bayramov (23.02.2001) – Qarabag FK 25/2

20 Aleksei Isaev (09.11.1995) – Qarabag FK 24/1

7 Joshgun Diniyev (13.09.1995) – Bandirmaspor (TUR) 24/0

6 Ozan Can Kökcü (18.08.1998) – HJK (FIN) 9/0

18 Jeyhun Nuriyev (30.03.2001) – Zira FC 5/0

19 Khayal Nacafov (19.12.1997) – Turan Tovuz 2/0

16 Vadim Abdullayev (17.12.1994) – Araz-Nakhchivan 0/0

Ründajad

11 Ramil Sheydayev (15.03.1996) – Neftchi Baku 65/10

10 Mahir Emreli (01.07.1997) – FC Nuremberg (GER) 48/6

9 Renat Dadashov (17.05.1999) – Ankaragücü (TUR) 32/4

14 Ahmadzada Rüstam (25.12.2000) – Zira FC 5/0

Peatreener: Fernando Santos