Rahvuste liiga: Rootsi saatis 33 pealelöögist Eesti väravasse kolm

Sarnaselt Rahvuste liiga hooaja avamängule Slovakkia vastu alustas Eesti ka Stockholmis positiivse suhtumisega ning avaldas võõrustajatele kõrget survet, mis viis avapoolajal ka ühe rootslaste enda karistusala juures tehtud valesööduni ning Vlasi Sinjavski pealelöögini, ent pall võttis kaitsjast rikošeti ja läks üle otsajoone.

Kui esimene pooltund õnnestus Eesti kaitsjatel plaanist kinni pidada ja ära seista, hakkas tagumise, lõhkuva suunitlusega poolkaitsja puudumine lõpuks lõivu maksma: 30. minutil õnnestus Karl Jakob Heinal esmalt Ken Sema pealelöök tõrjuda, aga tagasipõrganud pallini jõudis esimesena Portugalis Sportingu eest särav Viktor Gyökeres.

Kümme minutit hiljem jäi Eesti kaitse jälle passiivseks, Michael Schjönning-Larsen päästis esmalt Sema madala söödu väravajoonelt, kuid taas ei olnud teise palli peal eestlasi päästmas ja võõrustajate eduseisu suurendas Alexander Isak. Newcastle Unitedi ründaja andis siis 44. minutil suurepärase läbisöödu Dejan Kulusevskile, kelle eeltöö realiseeris oma teiseks väravaks Gyökeres.

Teisel poolajal tekkis vasturünnakutest võimalusi ka Eestil: 53. minutil keeras Vlasi Sinjavski vasakult keskele, aga tema madal kauglöök läks Rootsi värava postist mööda; 61. minutil pääses vahetusest sekkunud Alex Matthias Tamm vastaste väravavahiga üks-ühele jooksma, aga tema pehme löögi tõrjus Viktor Johansson. Vaevalt minuti hiljem sai Kevor Palumets vastase särgist sikutamise eest rumala teise kollase kaardi ning Eesti pidi mängu lõpetama kümnekesi.

72. minutil pääses vahetusest väljakule Patrik Kristal, kellest sai 16 aasta, 9 kuu ja 27 päeva vanusena Eesti kõigi aegade noorim A-koondislane ning tähistas rekordit näiteks Dejan Kulusevskilt palli röövimisega. Kohtumine lõppes aga Rootsi 3:0 võiduga ehk Eesti on Rahvuste liiga uut hooaega alustanud kahe kaotusega ning väravate vahega 0:4.

Rootsi tegi mängu jooksul lausa 33 pealelööki, millest raamidesse läks 11, Eestil oli pealelööki viis ja raamidesse neist kaks. Rootsi teenis 13, Eesti ühe nurgalöögi ning kodumeeskond hoidis palli 61 protsenti mänguajast.

Enne mängu:

Eesti koondis jätkab Rahvuste liigat võõrsil, kui Stockholmis kohtutakse tugeva Rootsiga. Sama vastasega mängiti eelmisel aastal EM-valiksarjas kahel korral ja mõlemas mängus tuli Eestil tunnistada Rootsi selget paremust. Viimati õnnestus Eestil kaotust vältida 2016. aasta jaanuaris, kui lepiti 1:1 viiki.

Kui Eesti koondis kaotas neljapäeval Rahvuste liiga avamängus Slovakkiale 0:1, siis Rootsi võitis võõrsil Aserbaidžaani 3:1. Alexander Isak lõi rootslaste kasuks kaks väravat ja Viktor Gyökeres lisas penaltipunktilt veel ühe.

"Raske on võib olla täpselt paralleele tõmmata, aga rootslased on individuaalse klassi mõttes natuke ehk tugevamad kui slovakid. Aga slovakkidel oli võib olla selline meeskondlikkus ja sissetöötatud süsteem jällegi natuke terviklikum - nad ehk meeskonnana tugevamad," arvas kohtumise eel Eesti peatreener Jürgen Henn.

"Lähtepunkt peab kindlasti olema see, et oleme taga hästi organiseeritud ja keskelt tugevad, tunneme ennast kaitses hästi. Mängu edenedes peame vaatama, milline on meie jõud ja kuidas vastane mängib. Et kus tekitada neile peavalu," lisas Eesti juhendaja.

Traumade tõttu jäävad tänasest mängust eemale kaitsja Rasmus Peetson, poolkaitsja Mattias Käit ja ründaja Mark Anders Lepik.

Mängu kohtunikebrigaad tuleb Saksamaalt. Peakohtunikuks on 34-aastane Sven Jablonski, keda abistavad äärtel Lasse Koslowski ja Eduard Beitinger. Neljas kohtunik on Tobias Reichel ning VAR-i toas jälgivad mängu Christian Dingert ja Patrick Hanslbauer.

ETV+-i ülekandes saab teleris valida eesti- või venekeelse kommentaari vahel. ERR-i spordiportaalis saab mängu jälgida ainult eestikeelse kommentaariga.