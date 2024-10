Olümpiaakadeemia sõnul on EOK debattides treeneri roll tähelepanuta jäänud

Järgmisel nädalal kulmineeruvad Eesti Olümpiakomitee presidendi valimised. Kolm kandidaati Urmas Sõõrumaa, Kersti Kaljulaid ja Erich Teigamägi on üksjagu debatte pidanud, kuid hõredalt on neis puudutatud treenerite rolli ja ettevalmistusest.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi professor Priit Kaasik oli üks neid, kes organiseeris reedel toimunud traditsioonilist Eesti Olümpiaakadeemia arutluskonverentsi.

Endine dekaan ja instituudi juht toob välja, et EOK presidendivalimiste debattides on mõni sporti puudutav teema saanud vähem tähelepanu kui võiks. "Kuna meil on mitu kandidaati, siis diskussioon, mis selle olümpiakomitee presidendi valimiste kontekstis käib, on ju igati teretulnud. Ja tuuakse välja natuke valukohti ja erinevaid tulevikunägemusi," rääkis TÜ funktsionaalse morfoloogia professor ERR-ile.

"Ma ei saa paraku teisiti, kui ülikooli poole pealt, kes treenerid ette valmistab, öelda seda, et treeneri roll on võib-olla seni kõlanud diskussioonides natukene varju jäänud," jätkas ta.

"Treenerite ettevalmistus ülikoolides ja laiemalt see karjäärimudel. Võib-olla on puudutatud rahaküsimust, mis kahtlemata on oluline. Aga enne, kui rahani jõuda, peaks selle treeneritöö sisu olema välja toodud. Kuna sportlane ilma treenerita, võib-olla mõningatel üksikutel juhtudel ainult kuhugi jõuab," sõnas Kaasik.

Kaasik on kriitiline ka treenerite suhtes, kes ei seisa oma elukutse eest piisavalt aktiivselt. EOK presidendikandidaatide nägemust tahaks ta igal juhul programmi kujul laual näha. "President Kaljulaidil on ainukesena selline programm, mis on kättesaadav. Ja mida saab jälgida ja analüüsida," arvas ta.

"Aga sealgi on näiteks mainitud seda, et Eestis on olemas Eesti Treenerite Ühendus. Kui teha sportlaste ja võib-olla ka treenerite hulgas küsitlus, et kas nad teavad sellest midagi või kuskohas see asub ja millega tegeleb, ma arvan, et jäädakse vastustega napiks," lõpetas Kaasik.

EOK liikmete hulgas, kes presidendi valivad, on muuhulgas nii Eesti Olümpiaakadeemia kui ka Eesti Treenerite Liit.