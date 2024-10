Berit Lehtsaar: kogemustest jääb veel puudu, järgmine aasta uuesti

Pühapäevase Horse Show MK-etapi kuni 150-sentimeetriste kõrgustega parkuuri põhisõidult pääses ümberhüpetele kaheksa ratsutajat, nende seas ainsa eestlasena Berit Lehtsaar hobusel C Qastania.

"Ma olen nii sada protsenti rahul, see oli minu esimene puhas sõit sellisel kõrgusel - uskumatu, ise ka ei suuda seda hetkel uskuda," ütles noor ratsasportlane ERR-ile. "Aga hobune andis endast kõik, võib-olla lõpus vedas närv natuke alt, läks sõit rabedaks, aga hobune aitas ja super."

Ümberhüpetel eksisid Lehtsaar ja hobune kahel takistusel, seega jäi nende laeks seekord auhinnaline kaheksas koht. "Võimalik, et närv natukene vedas alt, jäin seal kohe alguses natukene võib-olla ise mõtlema ja aeglaselt sõitma," ütles Lehtsaar.

"Eks mul ei ole veel kogemust, ma üldse [maailma karika sarjas] hüppan kolmandat korda ja esimest korda pääsesin nüüd ümberhüpetele. Kogemustest jääb veel puudu, järgmine aasta uuesti," lisas ta.

Kogemusi jagub aga küllaga tänavusel võitjal, lätlasel Kristaps Neretnieksil, kellel see on teist korda Tallinna MK-l võidutseda. "Mul on alati hea meel siia tulla. See on üks parimaid sisevõistlusi ja mul on suur rõõm siin hüpata. Kui saan veel ka võita, on see minu jaoks parim nädalavahetus," sõnas olümpiasportlane.

Hobune Quintes tegi kaks puhast sõitu, ümberhüpetes ka kiireima ajaga 36,83. "Ta on üks väga eriline daam. Vahel on temaga raske häid tulemusi teha, aga teinekord õnnestub. Täna oli meie päev. Ta on tõesti eriline, tuline mära, kellel on iseloomu. Mõnikord on keeruline, aga eks me püüame. Täna oli ta super," ütles lätlane oma ratsu kohta.