Arand teenis Shanghai GP kvalifikatsioonis neljanda koha

Keerulistes oludes saavutas esikoha sarja liider kanadalane Rusty Wyatt ajaga 43,484. Teiseks tuli valitsev meister rootslane Jonas Andersson (+1,256) ja kolmandaks tema kaasmaalane Erik Stark (+1,771).

Stefan Arand kaotas parimale 2,288 sekundit ning lõpetas neljandal kohal.

"Kvalifikatsioon läks üpris hästi arvestades ilmastikuolusid. Eesmärgiks oli esikümnesse jõudmine. Lõpuks jäime neljandaks ja selle üle oleme väga-väga õnnelikud," võttis Arand päeva kokku. "Sellistes ettearvamatutes ilmastikuoludes võid olla väga-väga kiire või siis saada väga-väga märjaks."

Pärast kvalifikatsiooni hakkas võistluspaigas kõva tuul puhuma, olud muutusid iga tunniga halvemaks ning korraldajatel ei jäänud muud üle kui sprindisõidud tühistada.

"Proovisime kella kolmest sprindisõitudega alustada, aga ilm oli ikka nii hull, et peakorraldajad mõtlesid pikalt kas seda sõitu korraldada või mitte." rääkis Arand "Sõitjate esindaja ja peakohtunik sõitsid päästepaadiga raja läbi ning võtsid vastu raske otsuse ohutuse tõttu sprindisõidud ära jätta. Hetkel tundub, et homne päev ei ole ka väga hea. Alustame hommikul vara, et anda võimalikult suur võimalus põhisõiduks."

Põhisõidule antakse start Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 04.00.