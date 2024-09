Rannula otsustava mängu eel: oleme valmis, läheb närviliseks ja füüsiliseks

Laupäeval Slovakkia meistri Levice alistanud Kalev/Cramot ootab pühapäeval ees märksa tugevam jõuproov, kui otsustavas mängus minnakse vastamisi viimased kaks kümnendit Tšehhi korvpalli valitsenud Nymburkiga. Kohtumise võitja saab pääsme Meistrite Liiga alagrupiturniirile.

"Neil on viis kvaliteetset ameeriklast, mängivad hästi kiiret mängu," ütles Cramo peatreener Heiko Rannula. "Esimene võti ongi see, et saame selle kiiruse kätte ja jõuame ilusti kaitsesse ja suudame joosta nendega. Teine võti on see, et agressiivse kaitse vastu teeme tarku otsuseid. Teame, mis vastu tuleb, peame selleks valmis olema. Kolmas võti on mentaalne pool. Oleme selleks valmis, läheb närviliseks ja füüsiliseks ühel hetkel."

Vastasmeeskonna leeri kuuluvad nii kvaliteetsed välismaalased kui Tšehhi koondise mängumehed. "Viis ameeriklast, kaks-kolm Tšehhi koondise venda. Kindlasti on teatud persoonid, keda peab tihedamalt jälgima. Kuna on erinevat tüüpi mängijad, siis kindlasti tuleb tugevused ära võtta," analüüsis juhendaja vastast.

Kuigi Leemet Böcklerit tabas täna Türgis väike toidumürgitus, on meeskond homseks kohtumiseks valmis. Pärast vigastuspausi sai eile Levice vastu mõned minutid kirja ka mängujuht Arik Smith.

"Üritasimegi talle lühikesi sette anda, kahjuks esimene sett ei õnnestunud. Mitte ainult temal, vaid pigem meeskonnal. Kuna mäng oli selline üles-alla, ei julgenud rohkem riske võtta. [Pühapäeval] saab juba rohkem," ütles Rannula.

Kalev/Cramo ja Nymburki otsustav mäng algab Türgis pühapäeval kell 19.