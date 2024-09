Rannula: kui teeme tubli mängu, on meil kõik võimalused

Kalev/Cramo korvpallimeeskond mängib sel nädalal FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril Türgis, kus Eesti meistri esimeseks vastaseks on reedel Slovakkia klubi Levice. Kalevi eesmärk on turniir võita.

Kalev/Cramo meeskond sõitis Türgis Antalyas peetavale FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniirile kõigi 12 korvpalluriga. Viimastel nädalatel trauma saanud tagamängijatest on soomlane Severi Kaukiainen tervenenud, ameeriklase Arik Smithi mänguvalmidus selgub reedeks.

Hooaja eelsetes kontrollmängudes teenis Kalev kolm võitu ja kolm kaotust. Meeskonna peatreeneri hinnangul andsid parima õppetunni suured allajäämised Pariisi ja Napoli klubile.

"Eelkõige rõhutaksin just seda Tallinna turniiri, kus meid toodi nö maa peale. Nägime just kiiruse poole pealt, kus on meie puudujäägid. Aga seal oli ka palju häid asju, mida saime tänu nendele mängudele kohe trennis ka parandada ehk see andis hea pildi," ütles peatreener Heiko Rannula. "Usun, et need [kaotused] olid vajalikud just hooaja mõistes ja selleks, kuhu tahame välja jõuda."

Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril alustab Kalev/Cramo mänge reedel poolfinaalist, kus Eesti meistri vastane on Slovakkia meister Levice. Meistrite liiga alagrupiturniirile pääsemiseks on Kalevil vaja võita kaks mängu, vastastega tutvumisega tegeleti juba enne ärasõitu.

"Levice on hästi kirju seltskond, seal on ameeriklasi ja eurooplasi. Nendega oleme kursis ja tegeleme, aga päris viimase pildi saame kohapeal kätte," ütles Rannula.

"Ma arvan, et see alagrupp, mis meile tuli eelringis, on mängitav. Nymburk on loomulikult favoriit grupis, aga kui ise õnnestume ja teeme hooaja alguses enda tubli sellise 4+ mängu, siis on meil kõik võimalused," lisas juhendaja.