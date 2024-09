Taas viimasel hetkel rooli pääsenud Rump lõpetas Barcelonas kuuendana

Sarnaselt eelmisele nädalavahetusele sõitis Rump ka Barcelonas hooaja viimasel 24h Series võistlusel Mühlner Motorspordi autoga Porsche 911 GT3 Cup (992) ja lisaks eestlasele olid pikal sõidul 992-AM klassis roolis ka Bryan Sircely, Antal Zsigo ja Ben Bünnagel.

Kvalifikatsioonis kaheksanda koha saavutanud Mühlneri eest istus võistlussõidus esimesena rooli taha just Rump. Kiire esimese ringiga kerkis eestlane teisele kohale, ent tiimi heale tulemusele pani pitseri sõidu kümnendal tunnil toimunud avarii, misjärel pidid mehaanikud tegema ligi tund aega tööd, et auto taas rajale saada. Lõpuks lõpetati võistlus oma klassis kuuendal kohal, läbides 24 tunniga Barcelonas 662 ringi.

"Mõistagi olid meie lootused oluliselt suuremad ja heade asjade kokku langemisel oleks see võinud olla ka pjedestaalisõit Teistpidi on positiivne, et tulime pärast avariid siiski lõpuni. Minu jaoks on kõige olulisem see, et tiim oli mu isikliku sooritusega rahul. Sain taaskord kutse võistelda viimsel tunnil ja see on omaette tunnustus, et tiim usaldab mind," sõnas Rump nädalavahetuse järel.

Viimasel kahel nädalalõpul on Rump esindanud Belgias baseeruvat tiimi Mühlner Motorsport, kellele oli Barcelona 24 tunni sõit nende tiimi ajaloos 54. ööpäeva pikkune sõit. Tegemist on pika ajalooga võistkonnaga, olles mootorispordis tegutsenud juba 45 aastat.

"Tegemist on väga tunnustatud tiimiga. Kuna meil õnnestus tänu toetajatele selle tiimiga end hooaja teises pooles pisut rohkem siduda, siis loodan, et üsna head individuaalsed sooritused on võimalik ka edaspidi konverteerida suuremateks võimalusteks," rääkis Rump koostööst Mühlner Motorsportiga.

Rumpi hooaeg jätkub oktoobris Nürburgringil.