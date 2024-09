Eesti rannajalgpallikoondise kapten: oli oht, et meie esikaheksa koht tühistatakse

"Oht, et mängime Valgevenega, oli õhus juba eelmisel aastal, kui Bakuus toimus rannajalgpalli maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir. Teavitasime korraldajaid, et kui meid loositakse Valgevenega kokku, siis me tõenäoliselt ei mängi," meenutas koondise kapten Kristian Marmor intervjuus ERR-ile.

"Ka sel korral toimisime täpselt samamoodi. Teavitasime korraldajaid, et kui meid loositakse Valgevenega kokku, siis loobume. Avaldades seeläbi toetust Ukrainale ja olles vastu sellele, et meie katusorganisatsioon Beach Soccer Worldwide jätkuvalt lubab agressorriiki toetavaid riike ja nende sportlasi võistlustele."

Pärast loosi tuli hoiatus kahjuks täide viia ja mängule ei ilmutud. "Meil olid küll muud plaanid. Soovisime tegelikult minna küll mängule kohale ja kanda nii Eesti kui ka Ukraina lippe. Näidata seeläbi meelsust. Aga seda meil teha ei lastud, regulatsioonid seda ei lubanud," jätkas ta.

"Hoiatati, et kui seda talitame, siis saavad mängijad lihtsalt distsiplinaarkaristused ja tegelikult oli ka oht, et meie top kaheksa tulemus tühistatakse ja meid diskvalifitseeritakse võistlustelt."

"Otsustasime, et me kohale ei ilmu ja tegime mängu ajal treeningu, kuhu kutsusime ka Ukraina rannajalgpalli naiste koondislased," lausus koondise kapten. "Tegime trenni ära ja ka ühispildi, ühise avalduse. Nii see päev ka lõppes. Muud me ei saanudki tegelikult teha, keelati kohapeal ära."

Laupäeval jätkab Eesti koondise jaoks turniir 5.-8. mängus Šveitsi vastu.