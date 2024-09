Noored kalevlased: kõik algab kaitsest

Kalev/Cramoga liitus suve jooksul mitu noort mängijat. 22-aastane mängujuht Kasper Suurorg nentis Tallinna turniiri järel, et eelkõige peab ta arenema füüsiliselt, et võimsamate vastastega sammu pidada. Kalev jäi kodusel turniiril selgelt alla nii Euroliigaks valmistuvale Paris Basketballile kui ka Itaalia meistrilliga tiimile Napolile.

"Eelkõige tunnen, et just füüsilisusest jääb puudu. Need on ikka teist masti mehed. Peab ennast arendama, et olen ikkagi veel üsna noor mängija. Üritan iga päev paremaks saada. Rünnakul targemaid otsuseid teha ja just mängujuhi rolli pealt paremini tempot kontrollida. Ma arvan, et just see füüsiline pool, et oskuste poolest mitte nii väga," sõnas Suurorg.

Uueks hooajaks Eesti meistriga liitunud 20-aastane ääremängija Gregor Kuuba nentis, et tiimi sulandumise protsess veel käib. "Päev-päevalt läheb ikkagi paremaks. Ikka on uued asjad, millega tuleb uuesti harjuda, et uus peatreener, uued tiimikaaslased, aga ma arvan, et praegu läheb iga päevaga aina paremaks," ütles Kuuba.

Itaalia esi- ja teise liiga kogemusega Kuuba peaks tooma Kalevile juurde nooruslikku lennukust. "Minult oodatakse energiat, ründelaudu, kiirrünnakusse jooksmist ja kaitses kõvasti mängimist. Neid ma proovin siis teha. Meeskondlikult algab kõik kaitsest. Meil on kõik mängijad liikuvad ja proovime enam-vähem kiiret mängu mängida ja just kaitsele orienteeruvalt."

Koos teisipäevase Panevežyse vastu peetud mänguga on Kalev/Cramo pidanud viis hooajaeelset mängu ja neist kaks võitnud. Koostöö osas nii kaitses kui ka rünnakul on veel ohtralt parendamise ruumi. Laupäeval testitakse kodus vormi Soome eelmise hooaja hõbedameeskonna Helsinki Seagullsiga ja siis ootab ees Meistrite liiga.