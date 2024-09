Põlema süüdatud Uganda olümpiamaratoonar suri haiglas

Keenia ja Uganda meedia vahendasid, et pühapäeval teel kirikust koju ründas 33-aastast Cheptegeid tema endine poiss-sõber, kes valas naise bensiiniga üle ja süütas siis põlema. Meedia andmeil oli enam kui 75 protsenti tema kehast põletushaavadega kaetud.

"Teatame kahetsusega, et meie sportlane Rebecca Cheptegei, kes oli koduvägivalla ohver, suri täna hommikul. Alaliiduna mõistame sellised teod hukka ja nõuame õiglust. Puhaku ta rahus," kirjutas Uganda kergejõustikuliit ühismeedias.

Perekond pole Cheptegei surma veel kinnitanud, kuid teda ravinud arst Owen Menach sõnas kohalikule meediale, et sportlane suri, kuna tema organid ütlesid üles.

Cheptegeid rünnanud endine kallim viidi samuti haiglaravile, kuid tema põletushaavad pole nii hullud. Meedia andmetel oli endistel elukaaslastel käimas vaidlus ühe maatüki pärast.

Pariisi olümpial 44. koha saanud Cheptegei elas ja treenis Keenias.

Viimaste aastate jooksul on Keenias tapetud kolm naissportlast, kõikidel juhtudel on kahtlusalused nende partnerid. 2021. aasta oktoobris tapeti Keenia pikamaajooksja Agnes Tirop, tema abikaasa on mõrvas süüdistatuna kohtu all. 2022. aasta kevadel leiti surnuna jooksja Damaris Mutua, tema tapmises kahtlustatakse endist kallimat, keda politsei pole siiani suutnud tabada.