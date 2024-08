Pikalt Prantsusmaa korvpallikoondist juhendanud Collet paneb ameti maha

Viimased 15 aastat Prantsusmaa korvpallikoondise peatreeneriks olnud Vincent Collet on otsustanud ametist lahkuda.

61-aastane endine mängija sai Prantsusmaa koondise peatreeneriks 2009. aastal, aastatel 2011-20 juhendas ta samaaegselt Strasbourg'i ning 2021-24 Metropolitansi, kus veetis oma viimase NBA-eelse hooaja ka Victor Wembanyama.

Collet' käe all võitis Prantsusmaa korvpallimeeskond hõbemedali nii Tokyo olümpial kui kodusel OM-il Pariisis, lisaks teeniti kaks MM-pronksi ja neli medalit EM-ilt, sealjuures krooniti Collet' koondis 2013. aastal Euroopa meistriks.

"Need 15 aastat on minu jaoks olnud suureks privileegiks. Mul on olnud võimalus tunda selliseid emotsioone nagu täna õhtul ning võita Prantsusmaaga medaleid; olla Euroopa meister ja mängida kaks korda olümpiafinaalis - olen selle kõigega rahul," rääkis Collet vahetult pärast Pariisi OM-finaali, kus Prantsusmaa kaotas põneva mängu järel USA-le.

Prantsusmaa meedia peab koondise järgmiseks võimalikuks peatreeneriks 51-aastast endist koondislast Frederic Fauthoux'd, kes oli Metropolitansi treeneriks enne Collet'd ja on alates 2022. aastast juhendanud Bourg-en-Bresse'i.