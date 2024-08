Võrkpallikoondislased korraldasid Tallinna Lastekodu lastele ühistreeningu

Tallinna Lastekodu Nõmme majas toimus kõikide Tallinna asendusperede iga-aastane kokkusaamine neljandat korda. Kuna käesolev aasta on olümpia-aasta, möödus sel korral kokkusaamine erinevate sportlike tegevuste ja töötubade tähe all. Topauto ja Eesti Võrkpalli Liit aitasid lastel tuttavaks saada võrkpalli ja Eesti võrkpalluritega.

"Laste jaoks on see väga oluline, et nad saavad päeva koos veeta eeskujudega, keda nad on seni ainult televiisorist näinud. Suur tänu võrkpalliföderatsioonile ja Topautole sportliku päeva kaasorganiseerimise eest," ütles Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk.

Lastega jagasid võrkpallinippe ja aitasid mänguharjutusi teha Eesti meeste rahvuskoondislased Renee Teppan ja Marx Aru, naiste koondisest Melissa Varlõgina ja Caterina Cicetti. Noortekoondislastest olid kohal Aleks Antsi, Carl Kreek, Kristjan Lehiste, Patrick Saimre, Joonah Marten Üprus ja Liis Auväärt, samuti võrkpalliliidu noortetöö arendusjuht ja endine mängija Rando Soome.

"Võrkpall on atraktiivne mäng ning tore oli näha, et nii mõnigi laps võttis treeningut ikka väga tõsiselt ja pakkus oma innuga koondise võrkpalluritele küllalt tegemist. Kes teab, võib-olla sütitas just tänane päev mõnes lapses sellise tuhina, et siit võib Eestile väärikas võrkpallur sirguda," lausus Eesti Võrkpalli Liidu spordidirektor Kert Toobal.

Parimate sportlike tulemuste eest autasustas lapsi epeevehklemise kahekordne Tokyo olümpiamedalist Katrina Lehis. Kõik osalejad said aga pärast mänge nautida Topauto poolt tellitud Jätsiabi jäätiseid.