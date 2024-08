Simple Sessioni BMX-i finaali võitis ekstreemspordi üks säravamaid tähti

34-aastane Reynolds sai pühapäeval oma esimese run'i eest 88,66 punkti, võidu tagas talle teise vooru 92 punkti. Teise koha sai jaapanlane Joji Mizogaki ja kolmanda teine ameeriklane Matt Ray.

New Jerseyst pärit Reynolds on legend mitte ainult BMX-ringkonnas, vaid kogu ekstreemspordimaailmas: tema 15 X-mängude kulda asetavad ta selles valdkonnas Shaun White'i ja Nyjah Hustoniga esikohta jagama, ameeriklane on medali teeninud kõigil 19 korral, mil BMX-tänavasõit on X-mängude kavva kuulunud. Sessionil on ta varem võidutsenud ka aastatel 2008, 2009, 2017 ja 2018.

Enne võistlust:

Laupäeval tehti küll BMX-i kvalifikatsioonivõistlusega algust, kuid austraallane Alex Hiam kukkus rambilt sisse laskudes karmilt ning ta viidi seejärel haiglasse. Võistlus jäeti pooleli ning peakorraldaja Risto Kalmre ütles, et teised võistlejad otsustasid kvalifikatsiooniga pühapäeval jätkata.

"Simple Sessionil osalevad sportlased on sõbrad ja omamoodi kogukond ning ühe kukkumine mõjutab teisi. Seega otsustasime ratturitega koos võistlusega [laupäeval] mitte jätkata," sõnas Kalmre.

Ajakava järgi peetakse ülejäänud BMX-i jämmid alates kella 16.00-st, kohe pärast rulafinaali. Trikiratta finaalvõistlus algab ikkagi kell 18.00.