Eestlased võitsid avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused

9.-17. augustil Ahvenamaal toimunud avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel osales kokku 56 meeskonda kolmes võistlusklassis. Eestist võistles 11 meeskonda.

ORC B-grupis osales neli Eesti jahti: Kalevi Jahtklubist Fanatic 2 kapten Ain-Eke Jalastoga, Shadow kapten Harles Liiviga, Forte kapten Jaak Jõgiga ning Dago Jahtklubi Olympic meeskond kapten Tiit Vihuliga.

ORC C-grupis osales rohkem eestlasi, kokku seitse jahti: Pärnu Jahtklubist Katariina II kapten Aivar Tuulbergiga ja Sugar kapten Sandro Montefuscoga, Kalevi Jahtklubist Amserv kapten Margus Žuravljoviga, Adele kapten Alexander Karboinoviga, Jazz kapten Tarmo Endiga. Tilgu Sadama jahtklubist Lumi kapten Mart Eensaluga ja Hiiumaa Jahtklubi Dagost Kira kapten Tauno Telvikuga.

Sugar meeskond viib Euroopa meistritiitli taas Pärnusse

C-grupis võitis Euroopa meistrivõistluste esikoha Pärnu Jahtklubi Sugar meeskond koosseisus: kapten Sandro Montefusco, Paolo Piccione, Marko Uulits, Marjaliisa Umb, Siim Akermann, Paolo Bucciarelli, Ott Kikas, Siim Ots ja Simone Ferrarese.

Taktik Simone Ferrarese sõnul on nad väga õnnelikud, kuna meeskond tegi suurepärast tööd. Jaht oli kiire, mis tegi tema töö lihtsamaks. "See oli suurepärane võistlus ja ootame põnevusega järgmist hooaega," lisas Ferrarese.

Oleme tänulikud Pärnu Jahtklubile, keda esindame, tehnilisele partnerile Gleistein Ropes, OneSails Montefuscole ja Nautical Solutionsile, kes hoolitseb paadi võistlusvalmiduse eest, lisab Sugari meeskond.

Samas grupis saavutas kolmanda koha Katariina II meeskond, kuhu kuulusid: kapten Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tagu, Peeter Šaraškin, Tobias Reiter, Andrea Trani, Lorenzo Giacomo Bodini, Joosep Laus ja August Luure.

Üldarvestuse kõrgel neljandal kohal ning harrastajate arvestuse hõbekarikaga lõpetas võistluse Amserv Toyota Sailing Team koosseisus: Margus Žuravljov, Juuso Roihu, Olari Vokk, Martti Kinkar, Anna Maria Sepp, Marti Kütt, Rene Maajärv ja Eva Jakunin Kalevi Jahtklubist.

Harrastajate arvestuses pronksmedali ning üldarvestuses viienda koha võitnud Jazz meeskonnas võistlesid kapten Tarmo Endi juhtimisel: Rait Riim, Jens Kasemets, Andres Kangur, Mihkel Eller, Marco Bartoletti, Siim Viljakainen, Rasmus Schneider ja Marek Kaasik Kalevi Jahtklubist.

Samas grupis võistelnud Kalevi Jahtklubi jaht Adele lõpetas võistluse 14. kohal, Lumi meeskond Tilgu Sadama Jahtklubist 18. kohal ja Kira meeskond Jahtklubist Dago 19. kohal.

Olympicu meeskond tuli kaitsma harrastajate arvestuse Euroopa meistritiitlit ja võitis ka üldarvestuse.

Üld- ja harrastajate arvestuses esikohad võitnud Olympicu meeskond ei teinud selleks võistluseks erilisi ettevalmistusi. Meeskond on varasemalt palju koos purjetanud ning koostöö jahil sujus väga hästi. Kapten Tiit Vihul sõnas, et märkimisväärseid taktikalisi ja tehnilisi vigu ei tehtud, käik oli hea ja oma positsiooni hoiti stabiilselt peaaegu kogu nädala vältel.

Küsimusele, millised on meeskonna plaanid järgmiseks hooajaks, vastas kapten Vihul, et kindlasti osaletakse Tallinnas toimuval avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel. 2021. aastal Tallinnas toimunud võistlusel võitis Olympic MM-i harrastajate arvestuse esikoha.

Meeskonda kuulusid: Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Raul Vane, Aivar Kaljumäe, Ivo Kais, Kristjan Keert, Triin Sarapuu, Indrek Ulla ja Joel Timm.

"Üksi suuri asju ei tee," ütles kapten Vihul. Olympicu meeskond tänab Rohe Autot, Yachts Service't ja Interlexit, kelle toetusel on selles saavutuses võtmetähtsus.

B-grupis võistelnud Shadow meeskond kapten Harles Liivi juhtimisel saavutas tugeva 4. koha, jäädes sel korral poodiumist 1,5 punktiga eemale. Forte meeskond kapten Jaak Jõgiga lõpetas 6. kohal ning Fanatic 2 jäi 16. kohale.

Eesti lipp lehvib avamerepurjetamise maailmas kõrgel

Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige ja asepresident Sven Nuutmann rõõmustas koos sportlastega: "Väga hea meel on näha, et Eesti lipp lehvib avamerepurjetamise maailmas nii kõrgel. Soovin meeskondadele turvalist koduteed ja väikest pausi oma lähedastega. Peagi on õige aeg alustada ettevalmistusi 2025. aastal Euroopa Spordipealinnas Tallinnas, Kalevi Jahtklubis toimuvateks avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusteks. Merel näeme!"