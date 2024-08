Euroopa meistriks kroonitud Olympicu kapten: lõpuks tuli tähtsaim võit ära

Avamerepurjetamise paremik kogunes Pirita olümpiatuleväljakule, et tunnustada augusti keskel Ahvenamaal toimunud EM-i säravamaid. Eestist osales üksteist meeskonda, kelle seas oli harrastajate ja üldarvestuse parim Hiiumaa meeskond jahil OLYMPIC eesotsas kapten Tiit Vihuliga.

C-grupi arvestuses kindlustas Euroopa meistritiitli Pärnu meeskond jahil SUGAR itaallasest kapteni Sandro Montefuscoga.

Olympicu kapten Tiit Vihul leiab, et nende edu võti on meeskonna pikk ajalugu ja eestisisene tihe konkurents. "Ütleme nii, et me oleme nii pikalt koos sõitnud, et eks iga aasta annab natuke midagi juurde ja nüüd lõpuks tuli siis see kõige tähtsam võit ära," tõdes Vihul.

Sugari meeskonnaliikme Marko Uulitsa sõnul lõid ilmastikuolud kõikidele meeskondadele võiduks võrdsed variandid. "Oli igasugust tuult. Oli tugevamat tuult, oli keskmist tuult. Selles mõttes kõigil olid täitsa võrdsed võimalused, konkurents oli tihe," rääkis Uulits.

Järgmisel aastal jõuavad avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused nelja aasta järel taas Tallinna. Nii Sugari kui Olympicu meeskonnad plaanivad kodustes vetes võidu eest võidelda.