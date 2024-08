Avapäeval kaks rekordit püstitanud Õiglane: olen üliõnnelik, et siin olen!

Õiglane lõpetas päeva suurepärasel noodil, kui võitis esimese 400 meetri jooksu ajaga 48,02. Isiklik rekord paranes lausa 39 sajandikuga. "Ei olnud üldse paha. 400 meetris ma olen viimased kaks aastat nii palju vaeva näinud, et jooksutaktika paika saada. Täna tegin enda kohta ideaalilähedase jooksu. Mul on selline plaan, et 50 meetrit täiega välja, 200 meetrit nii vabalt kui võimalik ja siis, kui 150 meetrit veel minna, tuleb lihtsalt niimoodi anda, kuis tuleb. Enda arust olin täitsa kohapeal, aga tundus, et teistega võrreldes liikusin eest ära, mis oli üllatav. Väga-väga hea jooks, see oli tõesti vinge," rääkis Õiglane Eesti ajakirjanikele.

Kõrgushüppes ületas Õiglane 1.99 ja tundus, et emotsionaalselt oli justkui see ala tema jaoks avapäeval kõige kordaläinum. "Ma ütlen ausalt: see tundus, nagu oleks olnud minu isikliku rekordi hüpe. Olin Roomas [EM-il] teinud ühe hüppe ja sel hooajal nelja sammu pealt ainult paar hüpet. Mul ei olnud mingit hüppetunnetust ja mu põlv - Mihkel Mardna ja Risto Jamnes - need mehed on mind täna niimoodi putitanud, et olen saanud neid hüppealasid teha," selgitas Õiglane.

"Ega väga hästi ei ole, aga olen vaimselt selleks valmis ja teadsin, et selline asi juhtub. Homme saab veel raskem olema, sest täna sai jalg hüpete näol korraliku koormuse. Homme saab olukorrast aru, mida täna tegin ja kuidas homme edasi," kommenteeris Õiglane põlve seisundit.

Kahel korral maailmameistrivõistluste esikuuikusse jõudnud Õiglane alustas Pariisis samuti isikliku rekordi kordamisega, kui sprintis 100 meetris välja aja 10,89. Sellele järgnes kaugushüppe 7.25 ning kuulitõuke 14.58. "100 meetri ja kaugushüppega olen väga rahul, kuulis olen kõige enam pettunud. Soojendusel tundus ilma naljata, et täna tuleb rekord, sest kuul tundus käes mõnus ja kõik sujus väga hästi, aga täna ei tulnud soovitud purakat. Pärast esimest tõuget hakkasin rapsima. Olen väga rahul, teadsin, et kui avapäeval 4200 punkti teen, on see minu jaoks väga kõva sõna," kinnitas Õiglane.

Olümpiadebüüdil pole Õiglane atmosfääris pidanud pettuma. "Tulin hommikul 100 meetri starti ja mõtlesin, mis kuradi pidupäev siin on! Olen harjunud sellega, et õhtuses sessioonis tuleb selline rahvamass, aga juba hommikul! Mul olid külmavärinad, stardis heas mõttes värisesin. See on ideaalne! Inimesed elavad kõigile kaasa. Ma naudin seda igas mõttes!"

"Ma tahtsin siia tulla, lihtsalt seda melu nautima. Ma teen seda sporti selle jaoks, enda jaoks põhimõtteliselt. See ongi minu unistus siia üldse tulla ja ma saan seda täie rauaga nautida. Ma olen lihtsalt üliõnnelik, et ma siin olen," kinnitas Õiglane avapäeva lõpus.