8500 punkti suunas liikuv Tilga avapäevast: põlv annab natuke tunda

Olümpia eel põlvevigastusega maadelnud ja seetõttu vähese hüppepraktikaga Tilga liigub avapäeva järel virtuaalses punktitabelis 11. koha poole. "Põlv annab natuke tunda, aga muidu on okei - hüppeid mõjutab kõige enam, ka 400 meetri jooksus käis igal sammul läbi, aga jooksu ei häirinud," rääkis Tilga Eesti ajakirjanikele avapäeva lõpus.

Tilga jaoks algas päev 100 meetri jooksu 11,01-ga, kaugushüppes läks rekordvõistlusel 7.58 hüpanud mehele kirja 7.16 ning kuulitõukes tulid päeva ainsad plusspunktid, kui Tilga tõukas 15.88. "Hüppasin 100 meetris kohe püsti, seal oleks võinud vähemalt kümnendiku paremini joosta. Kaugushüppes oli esimene katse paku tagant, teisel katsel korrigeerisin üle - tegin kõik asjad paremini, aga selle arvelt astusin kohe üle. Libisesin pakul ja kolmandal katsel hakkasin vist libisemist kartma, tuli korralik tarretis. Kuulitõukes olid imelikult ettevaatlikud katsed, aga tulemuse poolest päris okei," võttis Tilga hommikuse osa kokku.

Kõrgushüppes ületas Tilga 1.99 ning lõpetas päeva väga korraliku 400 meetri jooksu 48,67-ga. "Kõrgushüpe oli päeva kõige halvem ala, tegin vist ühe katse, mis meenutas kõrgushüpet ja see oli kolmas katse 1.99-l. Oleks niimoodi suutnud edasi hüpata, oleks võinud 2.05 ka hüpata, aga ei saanud hoojooksu klappima. 400 meetrit oli okei, sellega olen rahul, jooksin nii kuidas torust tuli," kinnitas Tilga.

"Tiitlivõistlustel ei ole kaotada midagi: üks ala läheb aia taha, aga elu läheb edasi ja mina lähen järgmisele alale. Ma ei põe, üritan endast kogu aeg kõike anda, seni, kuni tervist on. Atmosfäär on äge, aga tahaks paremaid tulemusi teha. Mõnus on see aasta esimest korda kümnevõistlust teha - mulle see spordiala meeldib," lõpetas Tilga.